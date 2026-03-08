ARCO cierra con 95.000 visitantes y un impacto económico de 195 millones de euros

Madrid, 8 mar (EFE).- La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO) cerró este domingo con un impacto económicos de 195 millones de euros (225 millones de dólares), después de recibir unos 95.000 visitantes, 40.000 de ellos profesionales de todo el mundo.

Es un resultado favorable tanto en asistencia como en actividad comercial, según indicó a EFE la directora de la feria, Maribel López.

"Es muy positivo por los proyectos que han hecho las galerías, la calidad de las obras, la valentía y los riesgos que han tomado para explicar qué es el arte contemporáneo a un público profesional, pero también al público general", argumentó.

Participaron desde el pasado martes, cuando abrió, 211 galerías de 30 países, que expusieron obras de 1.300 artistas, de ellos un 40 % de mujeres, según el informe Mujeres en las Artes Visuales (MAV).

El panorama artístico fue "muy amplio", desde las vanguardias con obras de los españoles Miró, Picasso y Juan gris, hasta artistas de 25 o 26 años en la sección de Opening Nuevas Galerías, según López.

Como en ediciones anteriores, fue notoria la presencia de artistas latinoamericanos. La peruana Patricia Rengifo y la mexicana Paloma Contreras Lomas son dos ejemplos de una nueva generación que compartió espacio con consagrados como el argentino Roberto Jacoby y creadores de Brasil, Puerto Rico y Ecuador.

"Lo más destacable de esta edición -explicó la directora- es la multiplicidad en los lenguajes, cómo los artistas trabajan en todos los formatos sin que podamos decir que uno es mejor, superior a otro, en la escultura, la pintura, el dibujo, la obra múltiple, toda la obra tecnológica, la pluralidad y la riqueza de los proyectos".

La galería Proyectos Ultravioleta de Guatemala recibió el Premio Lexus de Mejor Estand. El premio XXI NEWARTaward@ARCO se entregó a la artista estadounidense Julia Scher y al alemán Jonas Englert.

La creadora española Esther Gatón ganó el X Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, y su compatriota June Crespo fue la galardonada de la primera edición del Premio Adquisición Catapulta, entre otros reconocimientos.