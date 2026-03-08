110-84. Jean Montero lidera una contundente victoria del Valencia

Valencia (España), 8 mar (EFE).- El Valencia Basket se impuso con rotundidad al UCAM Murcia por 110-84 este domingo en el Roig Arena en un encuentro en el que siempre estuvo por delante en el marcador, llegó a ganar por 30 puntos y contó con un Jean Montero estelar, que terminó con 23 puntos y 6 asistencias.

El dominicano fue el mejor de un duelo en el que desde el salto inicial el ritmo y acierto altísimos del Valencia Basket dejaron casi noqueado al UCAM Murcia.

Con cuatro triples consecutivos y un mate acompañado de falta de Brancou Badio que levantó al Roig Arena, el conjunto ‘taronja’ se disparó con un parcial que llegó a ser de 19-2 en menos de cuatro minutos.

El técnico de los visitantes, Sito Alonso, cambió de una tacada a todo su quinteto y poco a poco empezó a carburar de la mano de Jonah Radebaugh y Kelan Martin. Sus puntos dieron un pequeño respiro a su equipo y con un parcial de 2-8 trató de cambiar la dinámica.

En busca del cambio definitivo, el UCAM planteó una defensa en zona que no cortocircuitó al Valencia Basket. Con un ritmo inferior, los locales, con Jaime Pradilla como eje, encontraron con facilidad a Neal Sako para castigar la pintura y seguir con una diferencia superior a los dobles dígitos (30-19, min.10).

El rodillo valenciano continuó durante el segundo parcial. Cuando el Murcia logró ponerse a 10 puntos con un triple de Dylan Ennis, el Valencia Basket contestó con un parcial de 9-0 en el que combinó el talento de Jean Montero con dos triples y la diversión de Xabi López-Arostegui, que sirvió una asistencia sin mirar para el mate de Matt Costello.

El Valencia Basket se volvió a disparar en el marcador y al Murcia solo le quedaba agarrarse al talento de David DeJulius, que asumió la responsabilidad de tratar de sostener a su equipo (47-30, min.17). A pesar de sus esfuerzos y sus 12 puntos en la primera parte, DeJulius no sumó a ningún compañero a la causa y el partido siguió teniendo color naranja.

El UCAM Murcia mejoró su cara tanto en defensa como en ataque en la segunda parte y con otro 2-8 a su favor llegó a ponerse otra vez a 10 puntos gracias a una canasta de Sander Raieste, pero el Valencia Basket no quiso dar ni una oportunidad a su rival y se dedicó a devolver cada golpe a base de 2+1 con Montero y López-Arostegui atacando el aro rival.

De nuevo el talento del dominicano obligó a Sito Alonso a parar el partido después de un triple que puso en pie a los seguidores ‘taronjas’. La diferencia llegó a alcanzar los 30 puntos después de la irrupción de Omari Moore y Matt Costello (90-60, min.30).

Con todo decidido, al Valencia le quedaba contar los minutos para sellar su triunfo y al UCAM, reducir la diferencia lo máximo posible.

Aún así, el partido subió de temperatura y Montero y Cacok se enzarzaron nada más arrancar el último cuarto tras una falta en ataque del dominicano en una acción que terminó con antideportiva para ambos y con enfado del técnico local, Pedro Martínez, al considerar que el interior estadounidense provocó la tangana.

Ya con la tensión rebajada, el Valencia Basket siguió haciendo uso de su capacidad anotadora hasta alcanzar los 100 puntos tras una canasta de Braxton Key y atacar la defensa zonal de un Murcia que aprovechó los tiros libres para sumar puntos en su casillero.

Aún así, no pudo defender la diferencia de 12 puntos que consiguió en el partido de la primera vuelta y terminó perdiendo también el ‘basket average’.

- Ficha técnica:

110.- Valencia Basket (30+25+35+20): Badio (10), Montero (23), López-Arostegui (6), Pradilla (10), Reuvers (6) -cinco inicial- De Larrea (15), Key (7), Moore (10), Sako (7), Thompson (2), Costello (8), Puerto (6).

84.- UCAM Murcia (19+20+23+22): DeJulius (20), Ennis (15), Raieste (5), Cacok (9), Nakic (-) -cinco inicial- Forrest (6), Sant-Roos (-), Radebaugh (13), Falk (-), Cate (8), Diagne (-), Martin (8).

Árbitros: Carlos Cortés, Rafael Serrano y Guillermo Ríos. Fueron eliminados los jugadores del UCAM Murcia Sander Raieste, Devontae Cacok y Michael Forrest por cinco faltas.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima primera jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Roig Arena ante 11.922 espectadores. EFE

cma sm/ism