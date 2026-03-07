Argentina cae ante Canadá en tanda de penaltis y termina con las manos vacías

Jan Téllez Asensio

Nueva Jersey, 7 mar (EFE).- La selección de Argentina cayó este sábado ante la de Canadá en una tanda de penaltis por 3-2 tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario y quedó eliminada en el último puesto del cuadrangular femenino She Believes Cup, que encabezó Estados Unidos.

La selección Albiceleste terminó en el último puesto del torneo organizado por la Federación de Fútbol de Estados Unidos y cuya jornada definitiva se jugó en el Sports Illustrated Stadium de Harrison (Nueva Jersey).

Colombia y Canadá ocuparon los puestos segundo y tercero.

Pese a quedar última clasificada en el torneo sin puntos, Argentina ofreció un buen nivel ante tres rivales de buen presente: Estados Unidos, número 2 del ránking de la FIFA; Colombia liderada por la jugadora del Real Madrid Linda Caicedo; y Canadá, medalla de plata olímpica.

La She Believes Cup es un torneo invitacional que se disputa desde 2016. De las 10 ediciones anteriores, el equipo de las Barras y las Estrellas ha gando siete, Inglaterra una, Francia una y Japón otra.

Argentina venía de perder por 2-0 ante Estados Unidos y de caer con Colombia por 0-1.

El de hoy fue un partido espeso en el que destacaron las dos porteras.

La ocasión más clara del partido la tuvo Canadá con Jordyn Huitema con un remate que exigió a la portera argentina Solana Pereyra. El balón terminó rebotado del larguero.

Tras los 90 minutos, Canadá se impuso en los penaltis por 3-2, tras los fallos de la capitana Aldana Cometti, de la defensora Sophia Braun y el disparo que salió fuera de portería de Vanina Preininger.

Agostina Holzheier y Agustina Vargas acertaron sus lanzamientos, pero fueron insuficientes ante la mayor efectividad de Canadá.

Esta es la segunda participación de Argentina en la She Believes Cup. Antes disputaron el torneo en 2021, en el que también terminaron en cuarta posición.

La She Believes Cup se disputa durante la primera semana de marzo coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y tiene como espíritu fundacional y objetivo social promover el deporte femenino.

La edición 2026 de la She Believes Cup ha tenido lugar entre el 1 y el 7 de marzo, con los seis partidos del cuadrangular repartidos por tres sedes.

Los dos primeros partidos se jugaron en Tennessee, estado en el que la selección española masculina establecerá su campamento base para el Mundial.

Los dos partidos siguientes se jugaron en Ohio y los dos partidos definitivos de este sábado fueron en Harrison, en el estado de Nueva Jersey. EFE