Al menos cuatro tripulantes muertos en el ataque con proyectiles a un remolcador en el estrecho de Ormuz

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, señaló que existen actualmente 20.000 marineros atrapados en el Golfo Pérsico, quienes permanecen en embarcaciones en condiciones de elevado riesgo y bajo una considerable presión psicológica a raíz de la interrupción del tránsito marítimo. Domínguez declaró: “Esto es inaceptable e insostenible. Todas las partes (…) tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de la gente de mar, incluidos sus derechos y bienestar, y la libertad de navegación, de conformidad con el derecho internacional”. En medio de ese contexto, la noticia principal se relaciona con un ataque a un remolcador en el estrecho de Ormuz que dejó, al menos, cuatro tripulantes fallecidos y tres más con heridas de gravedad.

Según consignó la OMI en un comunicado recogido por medios internacionales, el hecho tuvo lugar en el estrecho de Ormuz el 6 de marzo de 2026, a una distancia de once kilómetros de la costa norte de Omán. Domínguez lamentó que los marineros sigan siendo objetivos en hechos de violencia en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de combustible. De acuerdo con la información divulgada por la OMI, el incidente surge en medio de una suspensión del tráfico marítimo en la zona derivada de amenazas emitidas por Irán, tras la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) reportó el ataque a las 12:57 horas (hora británica), instando a los buques a navegar con extrema cautela e informar cualquier actividad sospechosa. Esta recomendación responde al incremento de los riesgos en las aguas adyacentes, originados por la escalada de tensiones entre actores regionales e internacionales. UKMTO indicó que se mantiene en comunicación continua con las embarcaciones de la zona para monitorear los movimientos y posibles amenazas adicionales.

El incidente con el remolcador se agrega a una serie reciente de agresiones contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, entre las que destaca el ataque sufrido días antes por el portacontenedores Safeen Prestige, registrado mientras transitaba cerca de esas mismas aguas estratégicas y navegaba bajo bandera de Malta. Según publicó la OMI, ese barco experimentó daños considerables tras ser alcanzado por un proyectil, lo que generó preocupación sobre la seguridad de las rutas marítimas internacionales que cruzan este canal.

El estrecho de Ormuz concentra un porcentaje significativo del tráfico mundial de petróleo y gas, por lo que cualquier alteración de su funcionamiento tiene consecuencias directas sobre el abastecimiento global y la estabilidad de los mercados energéticos. Tal como reportó la OMI, la incertidumbre actual en la zona ha llevado a la paralización de decenas de buques y a la afectación de miles de profesionales del mar, muchos de los cuales permanecen a bordo sin certeza sobre cuándo podrán retomar la navegación y en medio de riesgos operativos y personales sustanciales.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, sostuvo el jueves que su país no ha procedido al cierre del estrecho de Ormuz, pero no descartó la posibilidad de aplicar esa medida si la situación lo exigiese. Araqchi aludió a las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní, que previamente advirtió que interceptaría cualquier barco que atravesara las aguas bajo su control, argumentando que mantiene la supervisión sobre el canal y que responderá a provocaciones externas. Según informaciones recogidas por la OMI y medios británicos, estas declaraciones han reforzado la alerta entre las empresas navieras y las instituciones internacionales encargadas de la seguridad marítima.

El contexto descrito por la OMI muestra una realidad compleja, en la que los marineros trabajan en condiciones de incertidumbre y peligro, con la persistente amenaza de ataques que ponen en riesgo tanto la vida como la integridad de la tripulación. La organización reiteró la urgencia de que los Estados asuman sus responsabilidades internacionales y garanticen la libre navegación en una región crítica para la economía mundial.

Finalmente, el mensaje de Domínguez en el comunicado señaló que la OMI mantiene el seguimiento de la situación y que cooperará con otras entidades internacionales para apoyar a la gente de mar afectada y restablecer la normalidad en el tránsito marítimo. Las autoridades relevantes evalúan las implicaciones del ataque y monitorean de cerca la evolución de las tensiones diplomáticas y las operaciones navales en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, según reportó la OMI.