Suecia advierte a Bruselas de que la política energética de la UE puede provocar precios "irrazonables"

El Ejecutivo sueco ha reiterado que el 99% de su electricidad proviene de fuentes libres de combustibles fósiles y que actualmente lidera las exportaciones de energía per cápita en la Unión Europea. Sobre esta base, el Gobierno de Estocolmo transmitió a Bruselas su inquietud por el rumbo de la estrategia energética comunitaria y solicitó una revisión de varias iniciativas legislativas en proceso, según informó la misiva enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que cita el medio original.

De acuerdo con la información publicada, la carta del Gobierno sueco advierte que las políticas recientes de la Unión Europea, centradas principalmente en incrementar la cuota de energías renovables, ampliar la capacidad de las redes eléctricas y establecer nuevas interconexiones, han provocado lo que consideran incrementos “irrazonables” en los precios de la electricidad. Suecia defiende que solo un mercado eléctrico europeo con buen funcionamiento permitiría garantizar precios competitivos y responder a la demanda de energía con bajas emisiones, tal como consignó la carta dirigida a Bruselas.

El Gobierno sueco manifiesta su preocupación por varios aspectos del paquete de redes eléctricas impulsado por la Comisión Europea. Uno de los puntos centrales es el posible establecimiento de un sistema de financiación obligatoria para las infraestructuras eléctricas transfronterizas, donde los costes y beneficios se repartirían entre los países miembros. Además, rechaza la propuesta de otorgar a las autoridades de la UE un mayor control sobre los ingresos generados por la congestión de las redes eléctricas, calificando esta iniciativa como “desproporcionada y actualmente inaceptable”.

Según detalló el Gobierno sueco en su comunicación, la dirección de la política energética comunitaria podría afectar tanto el costo de la energía como la capacidad de los países para decidir su propio abastecimiento. Suecia sostiene que las nuevas propuestas legislativas no responden a las necesidades específicas de cada Estado miembro y que un enfoque uniformizado y de baja resolución no puede reflejar correctamente las particularidades industriales, las consideraciones de seguridad ni las limitaciones propias de cada sistema eléctrico regional.

El texto remitido a la Comisión Europea también aborda la posible reforma del sistema de precios en el mercado mayorista de electricidad. De acuerdo con lo publicado por el medio, Suecia expresa reservas hacia una intervención directa en el modelo existente y argumenta que el sistema basado en precios marginales, vigente actualmente, representa el mecanismo más eficaz para mantener la cobertura de la demanda eléctrica al coste más bajo posible dentro de un contexto de competencia.

En otro apartado, el Ejecutivo sueco subraya la importancia de que la política energética europea respete la facultad de los Estados miembro para definir su propia combinación de fuentes eléctricas, conforme al principio de subsidiariedad. Esto implica que las decisiones sobre el mix energético deben seguir siendo competencia nacional, frente a cualquier tendencia a centralizar estos procesos en las instituciones comunitarias.

De cara al futuro, y según informó el medio original, Suecia solicita a la Comisión Europea dirigir los esfuerzos hacia la ampliación de la capacidad de generación eléctrica y la promoción de inversiones en producción estable. La carta propone la adopción de objetivos europeos en materia de electrificación y adecuación de recursos energéticos, con la finalidad de asegurar que cada país disponga de suficiente capacidad para responder tanto a la demanda actual como a previsiones futuras.

El Gobierno sueco argumenta que reforzar la capacidad de producción eléctrica y establecer nuevos objetivos de electrificación brindaría mayor estabilidad a los precios y mejoraría la seguridad energética ante la incertidumbre geopolítica actual. Estocolmo sostiene que este enfoque contribuiría a superar las causas estructurales de volatilidad y encarecimiento en el sector, a la vez que fortalecería los compromisos climáticos adoptados por la Unión Europea.

En el mensaje a la presidenta de la Comisión Europea, Suecia ratifica su voluntad de participar activamente en la elaboración de las políticas energéticas futuras del bloque. El documento asegura que el país seguirá colaborando para configurar un sector eléctrico capaz de garantizar el suministro competitivo y sostenible que demanda la ciudadanía europea, reportó el medio original.