El Zaragoza encuentra la fe contra un Cádiz en caída libre

Gaizka Garitano asumió la dirección del Cádiz con el objetivo de evitar caer a la zona crítica de la clasificación, sin embargo, una serie de siete derrotas y un empate en las recientes ocho jornadas ha elevado la presión sobre su cargo y dejado al equipo al borde del descenso. Según informó la agencia Europa Press, la derrota local de 0-1 frente al Real Zaragoza no solo hunde más al conjunto andaluz, sino que marca un punto de inflexión en la lucha por la permanencia en LaLiga Hypermotion.

El encuentro, celebrado este viernes al inicio de la jornada 29, representó el debut de David Navarro como técnico interino del Real Zaragoza tras la destitución de Rubén Sellés. El equipo aragonés rompió una larga racha sin conocer la victoria, al imponerse por la mínima diferencia gracias a un gol de Kenan Kodro en el primer tramo del partido, detalló Europa Press. Esta victoria a domicilio permitió al club confiar en sus opciones de salvación, al ubicarse a cinco puntos de la permanencia, aunque cuenta con un partido disputado de más que sus rivales directos.

El gol decisivo llegó a los 20 minutos, cuando Kenan Kodro supo aprovechar la superioridad del Zaragoza durante la primera mitad. Esta etapa del partido mostró a un equipo visitante más ordenado y eficaz, según publicó Europa Press. El Cádiz, por su parte, logró mostrar una mejor imagen en la segunda parte. Sin embargo, la actuación del portero Esteban Andrada evitó cualquier intento local de empate, afianzando la ventaja conseguida por el cuadro aragonés.

La situación del Cádiz es motivo de preocupación para su afición y directiva, reportó Europa Press. El club ha entrado en una dinámica negativa que agrava su posición en la tabla y deja en entredicho la continuidad de Garitano. Los errores defensivos y la urgencia por puntuar se combinaron para propiciar una actuación marcada por la ansiedad en los minutos finales del partido, donde la necesidad de sumar puntos ante un rival directo se hizo evidente.

Mientras tanto, el Real Zaragoza, alejado de la última posición, afronta una fase crucial de la campaña con renovada confianza tras romper una racha negativa que se extendía por ocho partidos sin ganar. Europa Press detalló que la llegada del técnico interino David Navarro introdujo cambios tácticos y anímicos en el plantel, claves para asegurar la victoria ante uno de los rivales que también pelean por la salvación.

El desarrollo del encuentro reflejó las urgencias de ambos equipos: uno intentando asentarse fuera de los últimos lugares, el otro buscando poner fin a una serie de resultados adversos. Para el Cádiz, la derrota incrementa la presión en casa y alimenta las dudas sobre su capacidad para revertir el rumbo en las fechas restantes de la temporada. El Zaragoza, tras este triunfo, mira ahora a la tabla con un horizonte de esperanza, mientras persiste la lucha por eludir el descenso en esta etapa decisiva de LaLiga Hypermotion.