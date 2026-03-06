El precio del petróleo baja ligeramente y las Bolsas europeas apuntan a iniciar el día en positivo

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha declarado que, aunque el país no ha cerrado el estrecho de Ormuz, tampoco descarta la posibilidad de hacerlo si la situación lo requiere. Araqchi ha señalado, según una entrevista difundida por la cadena estadounidense NBC y recogida por diferentes medios, que Irán carece por ahora de intención de interrumpir el paso por esta vía marítima y que “en este momento no tenemos la intención de cerrarlo”. Sin embargo, ha subrayado que la decisión podría variar si continúan las acciones militares en la región, como la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Estos comentarios tienen lugar en un contexto en que varias embarcaciones y buques han dejado de cruzar por la zona debido al temor a posibles ataques, según informó dicho ministro, quien remarcó que la inseguridad ha paralizado el tránsito, aunque oficialmente el estrecho permanece abierto.

De acuerdo con información publicada por diversos medios europeos, el precio internacional del petróleo experimenta una ligera disminución mientras los mercados financieros en Europa anticipan un inicio de jornada con incrementos moderados. Según consignó la prensa económica, el barril de Brent, referencia en el continente europeo, se sitúa en torno a los 85 dólares hacia las 8:24 horas, con un descenso próximo al 0,5%. En el caso del West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, el valor se ubica en 80,56 dólares tras un retroceso del 0,56%. Esta evolución moderada en los precios se produce en un escenario marcado por la inestabilidad en Oriente Próximo, especialmente los ataques recientes y las dificultades para cruzar el estratégico estrecho de Ormuz.

En este contexto, los futuros bursátiles europeos apuntan a avances iniciales para la mayoría de los mercados, con subidas de hasta siete décimas porcentuales, a excepción del índice londinense, que podría abrir sin grandes cambios, según indicaron las plataformas de negociación. Mientras los inversores observan el movimiento de los valores energéticos, el precio del gas en el mercado de futuros holandés, referencia para Europa, muestra una caída superior al 3%.

El estrecho de Ormuz ocupa un lugar central en las operaciones energéticas globales, ya que por este corredor marítimo transita cerca de uno de cada cinco barriles de petróleo y una proporción similar de gas natural licuado (GNL), según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). La importancia geoestratégica de Ormuz se explica por su condición de principal conexión entre el Golfo Pérsico y el océano Índico, canalizando los envíos de crudo y gas procedentes de los países productores de la región, como Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Los datos de la EIA detallan que el flujo de petróleo que cruzó Ormuz en 2024 promedió 20 millones de barriles diarios, una cifra que representa aproximadamente el 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos. Lo que circuló por este estrecho durante 2024 y en el primer trimestre de 2025 constituye más de una cuarta parte del comercio marítimo global de petróleo y cerca de una quinta parte del consumo mundial tanto de crudo como de productos derivados. Además, alrededor del 20% del comercio internacional de GNL atravesó Ormuz en 2024, principalmente desde Qatar, según los mismos reportes.

La mayor parte de estos envíos energéticos se destinó a países asiáticos. Según la información de la Administración de Información Energética, el 84% del petróleo crudo y condensado y el 83% del GNL que cruzó el estrecho en 2024 tuvo como destino mercados en China, India, Japón y Corea del Sur. Estos cuatro países absorbieron en conjunto el 69% de todos los flujos de crudo y condensado que salieron del golfo a través de Ormuz ese año.

Estados Unidos también dependió parcialmente de esta ruta: en 2024, aproximadamente medio millón de barriles diarios de petróleo crudo y condensado importados por ese país procedieron de naciones del golfo Pérsico y pasaron por Ormuz, representando alrededor del 7% de las importaciones totales estadounidenses de esas materias primas. Sin embargo, las compras estadounidenses de crudo del golfo Pérsico en 2024 alcanzaron su nivel más bajo de las últimas cuatro décadas debido al crecimiento de la producción nacional y el aumento de las importaciones desde Canadá, según la EIA.

El comportamiento de los precios internacionales ante la incertidumbre en la región responde a la imposibilidad de encontrar alternativas logísticas inmediatas para la mayor parte del trayecto que recorre el petróleo del Golfo Pérsico hacia los principales mercados internacionales. Las principales economías asiáticas, al recibir la mayor parte de los volúmenes, están especialmente expuestas a cualquier interrupción. También la prensa especializada ha subrayado que el tránsito diario por Ormuz multiplica el riesgo de impactos inmediatos en los precios cada vez que surgen tensiones sobre su plena operatividad, afectando la estabilidad de los mercados energéticos.

En el caso español, la vulnerabilidad ante potenciales interrupciones en Ormuz se encuentra limitada, según reportó el medio especializado en energía al citar datos oficiales. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, especificó que solo el 5% del petróleo y el 2% del gas natural licuado importados por España durante 2025 accedieron al país a través del estrecho de Ormuz. Esta relativa independencia se debe a la amplia diversificación de proveedores que caracteriza la política energética española. Según las cifras gubernamentales, España importó 61,423 millones de toneladas de crudo en 2025, cifra que revela una disminución del 4,9% respecto al año precedente.

El contexto de incrementos o descensos en las cotizaciones del petróleo y el gas a nivel global depende en gran medida de factores externos, principalmente los conflictos y amenazas en regiones clave para el abastecimiento. A pesar de la incertidumbre vigente por los ataques y movimientos navales en las inmediaciones de Ormuz, el ministro de Exteriores de Irán ha reiterado la apertura actual del paso, aunque sin descartar posibles modificaciones futuras según la evolución del escenario militar y político.

La combinación entre una ligera baja del precio del crudo, caídas importantes en las tarifas europeas del gas y la expectativa optimista en los principales mercados bursátiles de Europa marca el inicio de jornada en el sector financiero, al tiempo que persisten las dudas sobre el impacto de posibles escalamientos en la zona del golfo Pérsico sobre el suministro y la economía global.