Arranca el Rally Clásico Isla de Mallorca con 106 equipos de 14 países diferentes

Romain Dumas, piloto francés con destacada trayectoria en competencias globales, lidera la categoría Pre 1998 del Rally Clásico Isla de Mallorca al mando de un Peugeot 306 Maxi de 1997, según detalló la organización en un comunicado recogido por diversos medios. Dumas ha conseguido superar a su inmediato perseguidor por más de un minuto tras la disputa de los primeros tres tramos nocturnos, lo que refuerza el atractivo internacional del evento y pone en relieve la presencia de figuras reconocidas del automovilismo.

De acuerdo con la información difundida por la organización y reportada por diversos medios, la vigésimo segunda edición del Rally Clásico Isla de Mallorca comenzó este jueves en Puerto Portals, donde 106 equipos provenientes de 14 países dieron inicio a la competición tras la ceremonia de apertura. La salida se realizó hacia las 18.00 horas desde el puerto principal, marcando el arranque de una de las pruebas automovilísticas con mayor proyección internacional en las Islas Baleares.

Durante la primera jornada, los equipos afrontaron tres tramos cronometrados en horario nocturno. Los recorridos incluyeron la ruta entre Coll de Sa Creu y Calvià, el tramo de Andratx a Estellencs, y nuevamente la ruta entre Coll de Sa Creu y Calvià, según precisó la organización en su comunicado inicial. Estas etapas marcaron el inicio de la competencia que se extiende a lo largo de varios días y que cuenta con diferentes categorías en función de las características de los vehículos.

Por segundo año consecutivo, la categoría de Velocidad se segmentó en tres grupos tomando en cuenta la motorización y el año de fabricación de los automóviles. En la categoría Pre 1981, los alemanes Heiko Becker Robach y Meik Hochweller encabezan la clasificación tras situarse en primera posición con su Porsche 911 de 1977, obteniendo una diferencia superior al segundo clasificado de más de un segundo. En el grupo Pre 1990, el liderato corresponde a los luxemburgueses Yann Munhowen y Luc Kalmes con un BMW M3 E30 de 1987. El propio Dumas domina la categoría Pre 1998, consolidando la proyección internacional de la prueba, según consignó el comunicado de la organización.

Romain Dumas figura entre los principales deportistas presentes y representa uno de los grandes atractivos de la edición, según destacó el comunicado. A su palmarés suma tres victorias en las 24 Horas de Le Mans, así como triunfos en circuitos como Nürburgring, Spa y Sebring, además del título absoluto en el Campeonato Mundial de Resistencia. Su participación refuerza el perfil internacional del Rally Clásico Isla de Mallorca y subraya su creciente repercusión mediática, afirmó la organización.

En Regularidad, la disputa se organiza en dos agrupaciones: Media Alta y Media Baja. En Media Alta, el equipo belga compuesto por Ruben Maes y Aswin Pyck se posiciona al frente con un Porsche 914/6 de 1970, tras imponerse en las primeras tres etapas cronometradas. En Media Baja, el liderazgo corresponde al grupo femenino integrado por las baleares Nadja Rothkirch y Juana Fontse, quienes con un Volkswagen Karmann Ghia de 1972 ocupan la primera plaza. Dichos resultados reflejan la diversidad de los participantes y la presencia de equipos femeninos en una prueba tradicionalmente dominada por pilotos masculinos, explicó la organización en su informe.

El Rally Clásico Isla de Mallorca proseguirá este viernes con seis nuevos tramos cronometrados, entre ellos la subida a Sa Calobra, señalada como una de las carreteras más exigentes y reconocidas de la isla. El itinerario contempla también recorridos entre Coves de Campanet y Pollença, Pollença y Lluc, y Sa Calobra y Lluc. La jornada comenzó a las 8.30 horas con la partida desde Puerto Portals, extendiéndose durante el día con la celebración de las citadas pruebas, de acuerdo a lo informado por los organizadores.

El sábado, la competición concluirá con cinco tramos cronometrados, tras los cuales los equipos regresarán a Puerto Portals para participar en la ceremonia de entrega de premios. Según publicó la organización, el Rally Clásico Isla de Mallorca se ha consolidado como una plataforma para la proyección internacional de la isla, aportando a la desestacionalización turística y generando la llegada de visitantes atraídos por el deporte, la cultura automovilística y el turismo relacionado con estos ámbitos. El evento cuenta con el patrocinio del Consell de Mallorca y se enmarca en la búsqueda de un modelo turístico que armonice el crecimiento del sector con la protección del entorno, la preservación de la identidad local y el bienestar de la ciudadanía, de acuerdo con las declaraciones recogidas en el comunicado oficial.