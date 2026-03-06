Agencias

Arranca el Rally Clásico Isla de Mallorca con 106 equipos de 14 países diferentes

El evento internacional reúne en Puerto Portals a competidores de Europa y otros continentes, quienes afrontan diversos tramos nocturnos con históricos vehículos, figuras como Romain Dumas y equipos femeninos, impulsando el turismo y la proyección internacional de la isla

Guardar

Romain Dumas, piloto francés con destacada trayectoria en competencias globales, lidera la categoría Pre 1998 del Rally Clásico Isla de Mallorca al mando de un Peugeot 306 Maxi de 1997, según detalló la organización en un comunicado recogido por diversos medios. Dumas ha conseguido superar a su inmediato perseguidor por más de un minuto tras la disputa de los primeros tres tramos nocturnos, lo que refuerza el atractivo internacional del evento y pone en relieve la presencia de figuras reconocidas del automovilismo.

De acuerdo con la información difundida por la organización y reportada por diversos medios, la vigésimo segunda edición del Rally Clásico Isla de Mallorca comenzó este jueves en Puerto Portals, donde 106 equipos provenientes de 14 países dieron inicio a la competición tras la ceremonia de apertura. La salida se realizó hacia las 18.00 horas desde el puerto principal, marcando el arranque de una de las pruebas automovilísticas con mayor proyección internacional en las Islas Baleares.

Durante la primera jornada, los equipos afrontaron tres tramos cronometrados en horario nocturno. Los recorridos incluyeron la ruta entre Coll de Sa Creu y Calvià, el tramo de Andratx a Estellencs, y nuevamente la ruta entre Coll de Sa Creu y Calvià, según precisó la organización en su comunicado inicial. Estas etapas marcaron el inicio de la competencia que se extiende a lo largo de varios días y que cuenta con diferentes categorías en función de las características de los vehículos.

Por segundo año consecutivo, la categoría de Velocidad se segmentó en tres grupos tomando en cuenta la motorización y el año de fabricación de los automóviles. En la categoría Pre 1981, los alemanes Heiko Becker Robach y Meik Hochweller encabezan la clasificación tras situarse en primera posición con su Porsche 911 de 1977, obteniendo una diferencia superior al segundo clasificado de más de un segundo. En el grupo Pre 1990, el liderato corresponde a los luxemburgueses Yann Munhowen y Luc Kalmes con un BMW M3 E30 de 1987. El propio Dumas domina la categoría Pre 1998, consolidando la proyección internacional de la prueba, según consignó el comunicado de la organización.

Romain Dumas figura entre los principales deportistas presentes y representa uno de los grandes atractivos de la edición, según destacó el comunicado. A su palmarés suma tres victorias en las 24 Horas de Le Mans, así como triunfos en circuitos como Nürburgring, Spa y Sebring, además del título absoluto en el Campeonato Mundial de Resistencia. Su participación refuerza el perfil internacional del Rally Clásico Isla de Mallorca y subraya su creciente repercusión mediática, afirmó la organización.

En Regularidad, la disputa se organiza en dos agrupaciones: Media Alta y Media Baja. En Media Alta, el equipo belga compuesto por Ruben Maes y Aswin Pyck se posiciona al frente con un Porsche 914/6 de 1970, tras imponerse en las primeras tres etapas cronometradas. En Media Baja, el liderazgo corresponde al grupo femenino integrado por las baleares Nadja Rothkirch y Juana Fontse, quienes con un Volkswagen Karmann Ghia de 1972 ocupan la primera plaza. Dichos resultados reflejan la diversidad de los participantes y la presencia de equipos femeninos en una prueba tradicionalmente dominada por pilotos masculinos, explicó la organización en su informe.

El Rally Clásico Isla de Mallorca proseguirá este viernes con seis nuevos tramos cronometrados, entre ellos la subida a Sa Calobra, señalada como una de las carreteras más exigentes y reconocidas de la isla. El itinerario contempla también recorridos entre Coves de Campanet y Pollença, Pollença y Lluc, y Sa Calobra y Lluc. La jornada comenzó a las 8.30 horas con la partida desde Puerto Portals, extendiéndose durante el día con la celebración de las citadas pruebas, de acuerdo a lo informado por los organizadores.

El sábado, la competición concluirá con cinco tramos cronometrados, tras los cuales los equipos regresarán a Puerto Portals para participar en la ceremonia de entrega de premios. Según publicó la organización, el Rally Clásico Isla de Mallorca se ha consolidado como una plataforma para la proyección internacional de la isla, aportando a la desestacionalización turística y generando la llegada de visitantes atraídos por el deporte, la cultura automovilística y el turismo relacionado con estos ámbitos. El evento cuenta con el patrocinio del Consell de Mallorca y se enmarca en la búsqueda de un modelo turístico que armonice el crecimiento del sector con la protección del entorno, la preservación de la identidad local y el bienestar de la ciudadanía, de acuerdo con las declaraciones recogidas en el comunicado oficial.

Temas Relacionados

Rally Clásico Isla de MallorcaAutomovilismoRomain DumasHeiko Becker RobachMeik HochwellerYann MunhowenMallorcaPuerto PortalsPorscheTurismo deportivoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Newey: "En noviembre fuimos a Honda y nos dimos cuenta de que el equipo original no volvería"

Adrian Newey, responsable técnico de Aston Martin, alertó sobre serias complicaciones en la planta de Honda detectadas meses atrás, señalando que la falta de empleados experimentados y problemas técnicos están poniendo en jaque el comienzo de la temporada del equipo británico

Newey: "En noviembre fuimos a

'Mujeres visibles': TWIPN Spain y WPP Media impulsan la confianza y el liderazgo femenino en las empresas AdTech

Especialistas y ejecutivas del sector analizarán este 11 de marzo en Madrid cómo potenciar la presencia de mujeres en altos cargos a través del fortalecimiento de marcas personales y la creación de entornos que impulsen el talento en publicidad digital

'Mujeres visibles': TWIPN Spain y

Mueren dos soldados tras estrellarse un avión militar durante un vuelo de entrenamiento en India

Las autoridades del noreste de India confirmaron el fallecimiento de dos integrantes de la Fuerza Aérea, quienes iban a bordo de un Su-30 que perdió contacto con los radares poco después de despegar en Assam, según comunicado oficial

Mueren dos soldados tras estrellarse

Irán anuncia una ofensiva con drones contra Tel Aviv

La capital israelí ha sido blanco de aeronaves no tripuladas enviadas por fuerzas iraníes en represalia a recientes incursiones militares, mientras voceros oficiales advierten una posible escalada de enfrentamientos en diversas zonas del Oriente Medio

Irán anuncia una ofensiva con

SATSE denuncia la "vulneración permanente" del derecho a conciliar de enfermeras y fisioterapeutas

Más de la mitad de los profesionales encuestados afirman que la dificultad para equilibrar vida laboral y personal afecta gravemente su salud y desarrollo, lo que ha motivado campañas y reformas impulsadas por el sector para revertir la situación

Infobae