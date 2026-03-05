Newey: "Alonso no puede dar más de 25 vueltas sin arriesgarse a sufrir daños en las manos"

Fernando Alonso y Lance Stroll experimentan limitación en el número de vueltas que pueden completar en el circuito debido a los riesgos físicos asociados con la vibración generada por el motor y la batería del AMR26, según reconoció el ingeniero Adrian Newey. El medio F1 recogió declaraciones donde el 'Team Principal' de Aston Martin señaló que la vibración que afecta a los monoplazas implica que Alonso afronta el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos si supera las 25 vueltas consecutivas, mientras que Stroll sitúa ese límite en 15 vueltas. Este escenario condiciona las estrategias del equipo británico para el Gran Premio de Australia, la primera cita del Mundial de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en Melbourne.

De acuerdo con F1, Newey explicó que las dificultades surgidas en la pretemporada para Aston Martin tienen su origen en el motor suministrado por Honda, así como en un problema específico relacionado con la batería. Estas cuestiones han reducido notablemente el tiempo de rodaje durante los test desarrollados en Baréin y han forzado al equipo a trabajar con expectativas contenidas en la apertura de la temporada. El ingeniero detalló que el equipo identificó la batería como el componente crítico, concentrando en ella los esfuerzos recientes. “Sin revelar ningún detalle técnico, lo que hemos logrado este fin de semana se probó en el banco de pruebas durante el transcurso del fin de semana y llegamos a la solución que utilizaremos aquí en Melbourne”, afirmó Newey en declaraciones publicadas por el sitio especializado.

F1 reseñó que la modificación implementada ha logrado disminuir de manera significativa la vibración percibida por la batería. Sin embargo, el propio Newey matizó que la vibración se origina en la combinación del motor de combustión interna y potencialmente en la gestión de la energía (MGU), y este conjunto funciona como un amplificador de la vibración, con el chasis actuando como receptor. El resultado directo de este fenómeno son problemas de fiabilidad adicionales, como el desprendimiento de espejos y luces traseras, circunstancias que han obligado al equipo a realizar adaptaciones sobre la marcha.

Según el medio, Newey indicó que la vibración se transmite finalmente a las manos de los pilotos durante la conducción. En este contexto, la salud y seguridad de Alonso y Stroll se presentan como cuestiones prioritarias, conduciendo a la decisión de restringir el número máximo de vueltas por stint en la pista australiana. El propio Newey detalló que Fernando Alonso estima que no puede superar 25 vueltas consecutivas sin exponerse a daños irreversibles en los nervios de las manos, mientras que Lance Stroll ubica ese máximo en 15 vueltas para no sentir efectos similares.

El directivo de Aston Martin manifestó ante la prensa que el equipo debe ser transparente y realista con sus expectativas para el evento inaugural de la temporada. “Tendremos que limitar mucho el número de vueltas en carrera hasta que detectemos el origen de la vibración y la mejoremos desde el origen”, expresó Newey, según consignó F1. De este modo, la capacidad estratégica del equipo en Melbourne se ve condicionada tanto por la necesidad de proteger a sus pilotos como por los apremios técnicos.

En otro orden, el ingeniero expresó su confianza en que Honda logre desarrollar una solución que permita incrementar la potencia y hacer más competitivo el monoplaza. Además, defendió la fiabilidad del chasis del AMR26, asegurando que este componente será capaz de ofrecer mejoras conforme avance la temporada, pese a que el periodo de adaptación ha sido breve y tardaron en acceder al túnel de viento hasta mediados de abril, lo que los dejó rezagados frente a sus competidores directos.

El medio consignó que Aston Martin ha optado por concentrarse en un “paquete arquitectónico” robusto, concepto que engloba las partes del monoplaza que no pueden modificarse fácilmente durante la campaña y que, en palabras del propio Newey, constituye la base para un significativo potencial de desarrollo. El responsable del equipo declaró que al analizar el monoplaza no percibe carencias especialmente relevantes y que el plan de desarrollo previsto es de índole agresiva, previéndose la necesidad de varias carreras para alcanzar los objetivos perseguidos.

Aston Martin prevé que durante el Gran Premio de Australia estará en desventaja con respecto a los equipos más competitivos, quizá en torno al nivel del quinto mejor equipo, según las palabras atribuidas a Newey por F1. El directivo considera factible obtener una posición en la ‘Q3’ en lo que respecta al rendimiento del chasis, aunque reconoce que no se trata de la situación deseada para iniciar el certamen. A pesar de estas dificultades, Newey considera que el potencial del monoplaza permitirá al equipo progresar y situarse en posiciones de privilegio en algún momento de la presente temporada.

La escudería afronta la cita en Melbourne marcada por los desafíos de fiabilidad del motor y la batería, la limitación de sus estrategias de carrera, la preocupación por el bienestar físico de sus pilotos y la expectativa de que la evolución técnica y el desarrollo posterior permitan revertir la situación actual, de acuerdo con F1.