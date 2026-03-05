Fernando Alonso: "Las vibraciones del motor no son el mayor problema que tenemos"

Algunos componentes del AMR26, como los espejos y la luz trasera, han presentado fallas vinculadas a las vibraciones producidas por el motor, lo que ha provocado incomodidad física en los pilotos, según consignó DAZN. El español Fernando Alonso, piloto de Aston Martin y bicampeón mundial de Fórmula 1, señaló que aunque las vibraciones del motor Honda afectan a quienes conducen el monoplaza hasta adormecerles las extremidades tras varias vueltas, este no representa el mayor desafío técnico para el equipo al inicio de la temporada en Melbourne. El medio DAZN reportó declaraciones en las que Alonso situó la fiabilidad estructural y la falta de preparación del coche, por encima de los problemas relacionados exclusivamente con la unidad de potencia.

Según lo publicado por DAZN, Alonso mencionó que Honda identificó estas vibraciones desde los primeros test realizados, y relató que han llegado a romperse diferentes piezas del coche debido a ellas. Explicó que en ocasiones los espejos o la luz trasera sufren daños y que este fenómeno también repercute en las baterías del vehículo, lo que incrementa la preocupación sobre la durabilidad de los elementos clave durante la competencia.

Durante la entrevista, Alonso expuso que Honda ha ensayado diversas soluciones en Japón, utilizando el banco de pruebas para intentar resolver el inconveniente. El piloto expresó su interés en comprobar los resultados de estas pruebas directamente en la pista durante el fin de semana inaugural del campeonato en Australia. No obstante, advirtió que el monoplaza todavía atraviesa una fase de desarrollo preliminar y que el equipo no se encuentra en plenitud de condiciones para competir por victorias en estos momentos.

El bicampeón mundial especificó que el principal reto para Aston Martin reside en la fiabilidad del conjunto, especialmente tras un invierno corto y marcado por diversos contratiempos mecánicos. Alonso mencionó ante DAZN que la limitación de tiempo y la recurrencia de problemas técnicos privaron al equipo de completar todas las pruebas habituales de puesta a punto del coche. Detalló que aspectos esenciales como los reglajes y las alturas del chasis no han sido optimizados a plenitud, lo que podría afectar el desempeño inicial en el arranque del torneo.

Alonso también subrayó que los ingenieros en Japón pusieron especial énfasis en incrementar la durabilidad del motor en un intento por contrarrestar tanto las vibraciones como otros posibles fallos que puedan surgir durante la carrera. Remarcó que, si la posición competitiva del vehículo fuera otra y peleasen por las primeras posiciones, podría soportar las vibraciones durante horas sin que ello representase un obstáculo grave. Sin embargo, reconoció que este no es el contexto actual de Aston Martin.

Finalmente, tal como reportó DAZN, el piloto asturiano asumió una postura cauta frente a las expectativas para las primeras carreras del mundial. Consideró que estos primeros Grandes Premios serán cruciales para identificar áreas de progreso y definir la dirección que el desarrollo del AMR26 debe seguir. Alonso concluyó que el inicio de la temporada en Melbourne servirá como un periodo de observación y ajuste para mejorar el rendimiento general del monoplaza y adaptar el trabajo técnico a las necesidades detectadas en competición real.