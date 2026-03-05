Agencias

El TAS inhabilita un año al jugador del Deportivo Alavés Facundo Garcés

Guardar

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha emitido este jueves una resolución en relación con el procedimiento disciplinario que afecta al jugador del Deportivo Alavés Facundo Garcés, por el cual queda inhabilitado para disputar partidos oficiales durante un periodo de doce meses, computándose dentro de dicha sanción el tiempo ya cumplido.

En consecuencia, la suspensión para disputar partidos comienza el 5 de marzo de 2026, e incluye el periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, durante el cual la sanción ya fue cumplida de forma efectiva por el futbolista argentino.

Asimismo, conforme a lo establecido en la resolución, la sanción se limita a la participación en partidos, por lo que Facundo Garcés podrá continuar entrenando y desarrollando su actividad profesional con el club durante este periodo.

El Deportivo Alavés apuntó que respeta las decisiones adoptadas por los órganos competentes y que estudiará con detalle el contenido completo de la resolución y analizará la situación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El opositor venezolano Edmundo González, sometido "con éxito" a una operación quirúrgica

Fuentes cercanas confirmaron que el ex candidato a la presidencia abandonó su agenda por una afección de cadera, pero se encuentra estable y agradecido por las muestras de apoyo, según detalló la oficina del dirigente en un comunicado

El opositor venezolano Edmundo González,

La nueva ola de arte latinoamericano comparte espacio con los consagrados en ARCOmadrid

La nueva ola de arte

Corea del Sur deja de referirse a los norcoreanos que llegan al país como "desertores"

La cartera de Unificación surcoreana ha decidido implementar la denominación “ciudadanos nacidos en Corea del Norte” en documentos oficiales y ha solicitado a la prensa adoptar el término, buscando erradicar la estigmatización y resaltar el reconocimiento legal pleno

Corea del Sur deja de

Centroamérica despide el verano con el estallido amarillo y rosa de los guayacanes

Centroamérica despide el verano con

El Prado exhibe desde hoy la obra 'María y Luisa, las hijas del pintor', de Luis Paret

La reconocida institución madrileña presenta una pieza inédita de Luis Pareta, llegada por legado de Juan José Luna, que muestra a las niñas del artista en un entorno bucólico inspirado en ideas ilustradas y detalles naturalistas del siglo XVIII

El Prado exhibe desde hoy