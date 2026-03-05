Carlos Sainz: "En Australia espero ver dónde estamos y aprender cuánto trabajo hay por delante"

Carlos Sainz, piloto español de Fórmula 1, abordó la situación de Williams de cara al inicio de la nueva temporada, anticipando que el Gran Premio de Australia será una oportunidad para conocer el verdadero potencial del equipo. En declaraciones recogidas por DAZN, el piloto destacó la importancia de evaluar el nivel actual de la escudería británica en el trazado de Albert Park, después de una pretemporada complicada que presentó numerosos desafíos técnicos.

Según informó DAZN, Sainz no formó parte del ‘shakedown’ de Barcelona, lo que limitó sus posibilidades de recoger datos y sensaciones previas al primer Gran Premio del calendario. El competidor señaló que este contexto, combinado con los contratiempos vividos en los meses previos, condiciona las expectativas del equipo: “Con ganas de empezar la primera carrera, siempre estamos a tope de ganas y motivación. Este año sabemos que la primera mitad de temporada va a ser complicada y va a ser dura, dados los problemas que hemos tenido. Pero lo vamos a dar todo”.

El medio DAZN detalló que tanto Sainz como el conjunto de Williams arrastran dificultades derivadas de la última fase de desarrollo del monoplaza. El piloto madrileño reconoció que no lograron cumplir los objetivos de rendimiento esperados tras el invierno: “Sabemos que no estamos en el sitio que queremos estar. Sabemos que hemos sufrido este invierno bastante y en Baréin no estábamos al nivel que nos hubiese gustado estar”.

El corredor también se refirió a la necesidad de mejorar y evolucionar a lo largo de las próximas semanas. Sainz remarcó la importancia de utilizar el Gran Premio de Australia como punto de referencia para determinar el alcance real de las mejoras necesarias: “Espero ver dónde estamos y aprender cuánto trabajo hay por delante”, enfatizó en sus declaraciones difundidas por DAZN.

El arranque de la temporada 2024 supone un reto particular para Williams y Sainz, quienes enfrentan el desafío de superar los obstáculos surgidos durante la preparación previa al campeonato. El objetivo a corto plazo será recopilar información clave en Melbourne, que permita trazar una hoja de ruta para optimizar el rendimiento del monoplaza en las siguientes etapas del Mundial, publicó DAZN.

La falta de participación en la puesta a punto de Barcelona dejó a Sainz con menos tiempo en pista respecto a competidores directos, lo que representa un factor adicional de incertidumbre. La escudería espera que la cita en Australia funcione como un verificador de los progresos y los elementos que quedan por ajustar, de acuerdo con lo compartido por el piloto a DAZN.

El propio Sainz reconoció que el escenario actual dista de los estándares que se propusieron al inicio del receso, pero subrayó el compromiso de todo el equipo por buscar soluciones que permitan acercar a Williams a los puestos de cabeza en la parrilla. La evolución del monoplaza, los datos que se obtengan en Albert Park y la capacidad de reacción ante los desafíos técnicos determinarán los próximos pasos para el piloto y su equipo, informó DAZN.