AFE muestra su rechazo a que la selección femenina viaje a Turquía y a que se dispute la Finalissima en Catar

La decisión de retrasar el viaje de la selección femenina española de fútbol a Turquía, motivada por el reciente derribo de un misil iraní dirigido a ese país, ha incrementado la preocupación por la seguridad en competiciones deportivas internacionales. Tal como publicó la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), este nuevo episodio pone de relieve las condiciones de incertidumbre en la región y motiva un llamado urgente a revisar la elección de sedes para partidos internacionales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de quienes participan en ellos.

Según informó AFE en un comunicado este jueves, la organización expresó su rechazo a que la selección femenina viaje a Turquía, donde está previsto que dispute el partido clasificatorio para el Mundial de 2027 ante Ucrania. La entidad señaló que la situación geopolítica en Oriente Próximo implica un elevado grado de volatilidad. De acuerdo con AFE, la seguridad y la protección de las futbolistas debe situarse por encima de cualquier otro interés ligado al deporte, subrayando que la evolución del conflicto ha convertido ciertas regiones en zonas de potencial peligro.

AFE advirtió que la exposición a ataques con misiles y la posibilidad de un cierre inesperado del espacio aéreo suponen riesgos concretos. El sindicato manifestó que, bajo estas circunstancias, las futbolistas enfrentarían dificultades severas en caso de una eventualidad, resaltando que la volatilidad regional puede derivar en situaciones complicadas para cualquier delegación desplazada. Además, la AFE recordó que permanecen vigentes operaciones de rescate de ciudadanos extranjeros lideradas por diferentes gobiernos, incluido el español, quienes actúan precisamente en contextos de riesgo bélico similares a los que ahora enfrentaría la selección al trasladarse a Turquía.

El organismo cuestionó la lógica tras la decisión de mantener partidos en lugares donde otras naciones se esfuerzan en retirar a sus ciudadanos por motivos de seguridad, destacando que resulta contradictorio enviar a jugadoras profesionales a disputar encuentros en zonas vulnerables a eventos violentos. AFE instó a la UEFA y a otras autoridades competentes a reconsiderar la programación de este tipo de partidos en Turquía y a evaluar otras alternativas que ofrezcan garantías de protección adecuadas, evitando exponer al colectivo futbolístico a contingencias innecesarias.

El sindicato extendió su crítica a la elección de Catar como sede para la Finalissima entre las selecciones de España y Argentina, programada para el 27 de marzo. Según consignó la AFE, Catar no constituye un entorno apropiado para albergar un partido de esta magnitud cuando la seguridad de los participantes podría verse comprometida en contextos de tensión. La organización enfatizó que mantener encuentros internacionales en zonas afectadas por conflictos, tanto para selecciones masculinas como femeninas, representa un riesgo inaceptable para la integridad física de los futbolistas.

AFE insistió en que la prevención y la protección deben prevalecer sobre cualquier otra consideración. Por ello, pidió a los organismos deportivos revisar de manera urgente los criterios de selección de sedes y priorizar la seguridad del personal involucrado sobre el cumplimiento estricto del calendario competitivo. Según reportó la propia AFE, la solicitud incluye abrir la posibilidad a soluciones como el cambio de país anfitrión o la reprogramación de fechas, siempre que se verifique que las condiciones para la realización de los partidos no impliquen peligros adicionales.

La organización concluyó su posicionamiento reiterando que su oposición no se limita a los encuentros señalados, sino que aplica a cualquier partido programado en regiones donde persistan amenazas para los deportistas y equipos técnicos. Reafirmaron su compromiso de velar por la seguridad de todas las personas vinculadas al fútbol profesional en el contexto internacional, demandando respuestas ágiles y coordinadas por parte de las instituciones responsables del deporte.