ZTE presenta su gama de productos FWA de última generación con tecnología IA, WiFi 8 y 5G-A

ZTE ha anunciado su nueva gama de productos de red de alto rendimiento impulsados por tecnologías de inteligencia artificial (IA), WiFi 8 y 5G-A, con los que reafirma su compromiso con la estrategia '5G para todos'.

En la presentación, realizada este miércoles en el marco del Mobile World Congress 26, la compañía ha anunciado el ZTE G6 Ultra, el primer CPE 5G-A AI WiFi 8 del mundo, y el ZTE G6 Max, el primer CPE 5G-A compatible con Sub-6GHz y mmWave.

Con estos lanzamientos, ZTE consolida su posición como número uno mundial en cuota de mercado de acceso fijo inalámbrico (FWA) y banda ancha móvil (MBB) durante cinco años consecutivos, según el informe de TSR.

ZTE ha distribuido más de 300 millones de unidades en más de cien países y regiones del todo el mundo. La compañía avanza en su liderazgo de evolución tecnológica en el ámbito 5G-A mediante el uso de tecnologías clave como antenas inteligentes y seguimiento preciso de señal, que optimiza simultáneamente velocidad y cobertura.

NUEVA GENERACIÓN FWA BASADA EN IA, WIFI 8 Y 5G-A

El ZTE G6 Ultra establece un nuevo estándar de conectividad en interiores al convertirse en el primer CPE 5G-A, IA y WiFi 8 que combina inteligencia artificial con tecnología WiFi 8 y 4MIMO tribanda.

El dispositivo alcanza velocidades máximas de hasta 19Gbps con el estándar R18 5G-A, 400MHz de ancho de banda y agregación avanzada 6CC. Además, integra la solución de antena interior IA de sexta generación de ZTE, con una ganancia de 14 dBi, junto con el algoritmo 6.0 de seguimiento inteligente de señal y escaneo de haz.

Esta arquitectura incrementa la velocidad de descarga en un 30 por ciento y amplía la cobertura en un 20 por ciento. Además, la tecnología propia de ancho de banda dinámico IA, capaz de identificar más de 4.000 aplicaciones principales, mejora la eficiencia del ancho de banda en un 20 por ciento y reduce la latencia y la congestión de red en un 50 por ciento y 30 por ciento, respectivamente, lo que lo convierte en una solución idónea para 'streaming' 8K y 'gaming' en realidad virtual.

Por su parte, el ZTE G6 Max se posiciona como el primer CPE 5G-A para exteriores compatible tanto con redes Sub-6GHz como mmWave. El equipo alcanza una velocidad pico de 12,5Gbps mediante la agregación de 800MHz en mmWave y 400MHz en Sub-6GHz.

Está equipado con la solución de antena exterior IA de sexta generación, con hasta 14 dBi de ganancia, el dispositivo incrementa la velocidad de descarga en un 30 por ciento y amplía el rango de cobertura en un 20 por ciento, lo que permite alcanzar hasta 14 km.

La unidad cuenta con certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua y opera en un rango de temperaturas de -40 °C a 60 °C. Incorpora un puerto RJ45 de 10 Gbps y admite instalación en pared, poste, ventana o escritorio.

LA ESTRATEGIA '5G PARA TODOS'

ZTE ha compartido su estrategia '5G para todos', que despliega mediante un enfoque de doble vía que permite atender distintos mercados. En los segmentos de gama alta, la compañía colabora con socios estratégicos para desarrollar productos insignia impulsados por tecnologías avanzadas como 5G-A y WiFi 8. En mercados emergentes, apuesta por soluciones eficientes y adaptables que contribuyen a reducir la brecha digital y ampliar el acceso al 5G.

En el núcleo de esta estrategia se sitúa la filosofía de producto GIS, sustentada en la solución ZTE AI FWA, que integra conectividad verde, inteligente y segura en escenarios personales, vehiculares y domésticos. La inteligencia artificial actúa como motor principal de innovación, y responde tanto a las necesidades de los operadores como a las de los usuarios finales.

En el ámbito energético, el sistema analiza los hábitos de uso para desarrollar estrategias inteligentes de ahorro que reducen significativamente el consumo. En materia de inteligencia de red, funciones como optimización de señal AI y AI Network QoS permiten a los dispositivos adaptarse en tiempo real a las condiciones de conectividad. Y en cuanto a la seguridad, se refuerza mediante mejoras en protección de red y funciones de control parental que garantizan una experiencia fiable.

"No solamente estamos acelerando el despliegue de 5G mmWave para un acceso universal, sino que también lideramos el desarrollo de un ecosistema convergente de computación inteligente. El objetivo es abrir capacidades para construir junto a los socios un ecosistema integral Tecnología-Producto-Escenario que genere nuevo valor para toda la industria", ha expresado el vicepresidente de ZTE y director general de Mobile Internet en ZTE Mobile Devices, Zhou Jinxing.