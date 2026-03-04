Una misión de la ONU declara su "horror" por la muerte de funcionarios iraníes en ataques "selectivos" de EEUU

La misión independiente de la ONU sobre Irán ha manifestado su inquietud debido a la muerte de más de 1.000 personas en el país, entre las que se incluyen estudiantes, docentes y altos funcionarios, como consecuencia de ataques estadounidenses e israelíes desde el pasado sábado. Además de este saldo, se ha reportado el fallecimiento del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y de varios ministros y mandos militares, según confirmó este martes la Media Luna Roja. En este contexto, el organismo internacional ha instado a cesar los bombardeos, restaurar las comunicaciones interrumpidas y reabrir el canal diplomático internacional, según consignó la plataforma de noticias.

Según publicó la agencia, la misión de Naciones Unidas dedicada a investigar violaciones a los Derechos Humanos en Irán expresó su “horror” ante las muertes causadas por ataques “selectivos” atribuidos tanto a Estados Unidos como a Israel, los cuales impactaron diversas instalaciones, entre ellas centros educativos. El comunicado difundido por la misión señala que “incluso si algunas de estas personas pueden haber sido responsables de violaciones a los Derechos Humanos o crímenes internacionales, las privaciones extrajudiciales de la vida no son un medio aceptable para hacer justicia bajo el Derecho Internacional”. En el mismo documento, se enfatizó que los principios y normativas internacionales “deben aplicarse a todos” sin excepción, sin que puedan alterarse en función del Estado responsable de la acción.

El medio detalló que la misión manifestó su “profunda conmoción” por la serie de bombardeos sobre escuelas en el territorio iraní, calificando los hechos como “mortíferos y catastróficos”, dado que dejaron más de 150 víctimas mortales entre estudiantes y docentes. Según su comunicado, la mayoría de las personas fallecidas eran alumnos de entre 7 y 12 años. En este contexto, se recordó la obligación de todas las partes de respetar el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en el desarrollo de operaciones militares.

Tal como publicó la agencia informativa, la misión de la ONU también manifestó su preocupación por los ataques de represalia efectuados por Irán hacia países vecinos de la región. Estos ataques han dejado víctimas civiles y han generado daños en infraestructuras de carácter civil. La misión subrayó la gravedad de la situación y alertó sobre las consecuencias que estos intercambios armados están teniendo para la población no combatiente.

En relación con los recientes acontecimientos internos en Irán, el organismo de Naciones Unidas llamó la atención sobre la situación de las personas detenidas tras las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre. Uno de los hechos citados fue el ataque militar a la prisión de Evin en Teherán, perpetrado por el Ejército israelí el 23 de junio de 2025, el cual puso en riesgo a los manifestantes encarcelados y a otros civiles. La misión subrayó la importancia de prevenir nuevos incidentes de este tipo, debido a las consecuencias que pueden tener sobre los derechos y la seguridad de la población detenida.

El organismo independiente también urgió al gobierno iraní a restablecer el acceso a las comunicaciones y a Internet, interrumpidos tras los últimos ataques. La misión indicó que el aislamiento de la población iraní frente al exterior representa un riesgo añadido en medio de la actual crisis y dificulta la circulación de información tanto dentro como fuera del país.

La misión reiteró su pedido a los Estados miembros de Naciones Unidas para que adopten medidas diplomáticas inmediatas. El objetivo es propiciar el fin del enfrentamiento militar, reducir la tensión regional y reabrir canales de diálogo sobre la base del respeto a la paz, los Derechos Humanos y la participación igualitaria en los procesos políticos y públicos, informó la fuente.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó esta misión independiente de investigación el 24 de noviembre de 2022, tras las protestas desencadenadas por la muerte en custodia policial de Mahsa Amini, una joven kurda iraní que fue detenida por supuestamente no llevar el velo correctamente. Desde esa fecha, el organismo se ha ocupado de documentar y analizar posibles violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el contexto de dichas protestas y de posteriores acontecimientos en Irán, según detalló la plataforma noticiosa.

La reciente ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel deja hasta el momento más de 1.000 fallecidos en territorio iraní. De acuerdo con información de la Media Luna Roja y reportada por el medio especialista, el listado de víctimas incluye no solo a escolares y maestros, como se mencionó antes, sino también a importantes figuras del poder político y militar del país. A raíz de estos bombardeos, las autoridades iraníes han lanzado misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en varios Estados de Oriente Próximo, lo que ha incrementado la tensión y el riesgo de una escalada aún mayor en la región.