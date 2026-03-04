Garamendi se sentará mañana en la mesa convocada por Díaz y espera que se reconduzca la situación con EEUU

Las inversiones empresariales entre España y Estados Unidos alcanzan varios miles de millones de euros, según ha advertido Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien ha manifestado su inquietud ante el posible impacto que una interrupción en las relaciones comerciales entre ambos países podría provocar. Garamendi participará mañana en la mesa de diálogo social convocada por el Gobierno para abordar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo, reunión en la que espera que el Ejecutivo se encargue de reconducir la situación con Estados Unidos, según reportó Europa Press en base a una entrevista realizada en la cadena COPE.

De acuerdo con Europa Press, Garamendi enfatizó que Estados Unidos representa para España no solo un socio económico clave, sino también un aliado político de primer orden. Durante la entrevista, Garamendi reiteró la importancia de garantizar la continuidad de los vínculos comerciales con el país norteamericano. Explicó que, además de las inversiones españolas en territorio estadounidense, existen también inversiones estadounidenses en España, lo que refuerza aún más el impacto potencial en ambas economías ante cualquier tensión bilateral.

El presidente de la patronal recordó además que España es receptora de aproximadamente el 30% del gas licuado que Estados Unidos exportará en 2025. Según detalló Europa Press, esta cifra resulta especialmente relevante en el contexto de la transición energética, ya que España ha manifestado su intención de cerrar sus centrales nucleares. Según Garamendi, se pone en juego el suministro energético nacional, por lo que abogó por cautela en la gestión de los lazos con Estados Unidos y en la toma de decisiones respecto a los socios estratégicos.

Al referirse a la mesa de diálogo social convocada por el Ejecutivo, Garamendi sostuvo que es fundamental escuchar y analizar la situación de primera mano con todas las partes afectadas, antes de adoptar cualquier medida. Sostuvo que más allá de plantearse la posibilidad de ayudas, resulta imprescindible comprender el tipo de asistencia que se necesitaría, su alcance real y la procedencia de los recursos, dado el impacto transversal que podría alcanzar a grandes, medianas y pequeñas empresas, así como a trabajadores autónomos.

Europa Press informó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que el Ejecutivo ya está valorando diferentes escenarios y estudiando posibles medidas para ayudar a hogares, trabajadores, empresas y autónomos a afrontar las repercusiones económicas del conflicto en Oriente Próximo, en caso de que resulte necesario. Sánchez afirmó que se buscan formas de mitigar los efectos negativos en la economía.

Los empresarios, según un comunicado al que hace referencia el medio, reiteraron su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos y la relevancia de mantener la estabilidad de las relaciones exteriores. Garamendi pidió al Gobierno que sitúe a España dentro de la dinámica europea priorizando los intereses comunitarios y gestionando las relaciones conforme a las directrices que marca la Unión Europea. Subrayó que España debe tener claro quiénes son sus socios y posicionarse en el contexto europeo para fortalecer su postura internacional.

Durante la entrevista en COPE, recogida por Europa Press, Garamendi afirmó que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación convocada por el Gobierno, aunque consideró prioritario un análisis exhaustivo de la situación con participación de los afectados. Puso el foco en la importancia de la cooperación tanto a nivel nacional como europeo para afrontar cualquier consecuencia derivada del conflicto en Oriente Próximo y sus repercusiones en los intercambios comerciales con Estados Unidos.

Según ha recordado Garamendi, la colaboración con Estados Unidos ha sido históricamente esencial para la economía española, especialmente por la magnitud de las inversiones y el intercambio de recursos energéticos. Opina que cualquier alteración en estas relaciones podría impactar tanto en el tejido empresarial español como en el acceso a insumos estratégicos, como el gas licuado.

El presidente de la CEOE remarcó también que cualquier medida que se adopte debe contemplar el equilibrio financiero y la viabilidad de las ayudas, planteando interrogantes sobre la financiación de las posibles acciones para mitigar el impacto económico de la crisis. Ciñéndose al enfoque europeo, Garamendi exhortó al Ejecutivo a coordinarse con las instituciones comunitarias, reforzando la idea de unidad dentro de la Unión Europea y priorizando el consenso en la gestión de la crisis.

Además, según consignó Europa Press, Garamendi insistió en la gravedad de las decisiones que se tomen en este contexto, aludiendo de forma explícita a los riesgos para la economía si se deterioran las relaciones con un socio del calibre de Estados Unidos, teniendo en cuenta la significativa dependencia de energía y la magnitud de las inversiones mutuas.

Las declaraciones de Garamendi y la respuesta del Gobierno reafirman la preocupación existente en sectores empresariales y políticos sobre el escenario internacional derivado del conflicto en Oriente Próximo, así como sobre las medidas a implementar para proteger la economía española y mantener la solidez de los vínculos exteriores.