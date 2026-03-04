El Salvador elimina restricciones de propiedad extranjera en bancos para atraer inversión

La Asamblea Legislativa de El Salvador ha derogado el artículo 10 de la Ley de Bancos, que data de 1999, mediante el cual se eliminan restricciones a la propiedad extranjera en entidades bancarias del país para atraer inversión de otros países.

En concreto, los parlamentarios derogaron con 56 votos a favor el artículo que regulaba que el 51% de las acciones de los bancos salvadoreños debía estar en un tipo de accionista particular, ya fuera en personas naturales salvadoreñas o centroamericanas o incluso entidades centroamericanas.

Los parlamentarios han dado luz verde a este decreto porque consideran que "es necesario dar acceso a nuevos capitales e inversiones en el país a fin de generar una mayor competencia en la intermediación financiera".

"Han pasado 27 años de haberse aprobado la Ley de Bancos y por eso es necesario una derogatoria del artículo 10, porque esa es una barrera que nos limita a traer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y oportunidades para los salvadoreños en el sector financiero", afirmó la diputada Dania Hernández.