Las dificultades del Real Madrid para revertir marcadores adversos se han acentuado, acumulando tres encuentros consecutivos sin lograr dar la vuelta a los resultados cuando comenzó perdiendo. Según reportó el medio original, esta tendencia ha provocado que el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se aleje de los primeros puestos en la disputa por LaLiga EA Sports, quedando a cuatro puntos del FC Barcelona tras la reciente derrota ante el Getafe CF en el Estadio Santiago Bernabéu.

De acuerdo con los datos recolectados por la fuente, el partido contra el Getafe, que culminó 0-1, reflejó la incapacidad del conjunto madridista para generar peligro real y someter al rival en su propio estadio. Pese a la reconocida historia del club, marcada por remontadas en competiciones nacionales e internacionales, la campaña actual muestra una dinámica distinta, con un Real Madrid que no logra imprimir la épica habitual. El resultado frente al equipo 'azulón', sumado a los tropiezos anteriores, ha dejado al equipo de Arbeloa fuera de la contienda directa por el liderato de la liga.

El medio detalló que a lo largo de esta temporada el Real Madrid ha mostrado problemas recurrentes para gestionar partidos en los que comenzó en desventaja. El equipo inició perdiendo en 13 ocasiones, logrando imponerse únicamente en cuatro partidos, con tres victorias bajo la dirección de Xabi Alonso y solo una con su sucesor. En los 28 encuentros dirigidos por Alonso, nueve comenzaron con marcador adverso, mientras que bajo la gestión de Arbeloa, esto ocurrió en cuatro de los 12 partidos en que estuvo al frente, incluyendo los tres más recientes.

La campaña madridista arrancó con expectativas elevadas tras la llegada de Xabi Alonso, quien había debutado en el Mundial de Clubes, conduciendo al equipo hasta semifinales, instancia en la que sufrió una derrota por 4-0 frente al Paris Saint-Germain. El Real Madrid inició luego una racha de siete triunfos consecutivos, cuyo impulso se detuvo durante el derbi contra el Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano. En ese encuentro, a pesar de que los goles de Kylian Mbappé y Arda Güler significaron un empate momentáneo, el marcador final favoreció a los locales por un contundente 5-2.

Luego de una nueva serie de victorias, incluyendo un triunfo por 1-0 en el clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, el equipo experimentó una primera crisis. Según consigna la fuente, esta etapa inició con la derrota por 1-0 en Anfield ante el Liverpool y continuó con empates frente al Rayo Vallecano (0-0) y el Elche CF (2-2), en este último con un gol de Jude Bellingham al minuto 87 que rescató un punto cuando el Madrid había ido por detrás en dos ocasiones.

En la Champions League, el Real Madrid logró una victoria sobre el Olympiacos tras una destacada actuación de Mbappé, pero no pudo remontar el marcador en el siguiente encuentro de LaLiga EA Sports frente al Girona FC, que terminó igualado a uno. Las dudas en el conjunto se agrandaron luego de la primera derrota como local de la temporada, un 0-2 frente al Celta de Vigo, encuentro en el que no logró revertir el 0-1 inicial. Tras esa caída, el equipo logró clasificarse para la final de la Supercopa de España derrotando al Atlético en la semifinal, aunque perdió el título al enfrentarse nuevamente con el Barcelona en un partido que finalizó 3-2, luego de conseguir igualar en dos ocasiones las ventajas del rival.

El cese de Xabi Alonso marcó el inicio de una nueva etapa con Álvaro Arbeloa al frente del banquillo. Según publicó la fuente, Arbeloa debutó con una eliminación en la Copa del Rey Mapfre, tras perder 3-2 frente al Albacete Balompié en el estadio Carlos Belmonte, sin lograr ponerse por delante en el marcador durante todo el encuentro. Ya en el plano europeo, el Real Madrid sufrió otro revés en la Champions ante el Benfica con un 4-2 en Lisboa, resultado que los obligó a disputar el playoff del torneo europeo.

Bajo la dirección de Arbeloa, el conjunto blanco alcanzó una secuencia positiva de ocho victorias seguidas en LaLiga EA Sports. Esta buena racha le permitió recuperar el liderato tras un bache de resultados del Barcelona. El medio agrega que la estabilidad alcanzada se vio interrumpida de nuevo por dos derrotas en partidos donde Madrid volvió a mostrar incapacidad para remontar: primero un 2-1 frente a Osasuna en El Sadar y posteriormente el reciente 0-1 ante Getafe en el Bernabéu.

El encuentro de vuelta ante el Benfica en la Champions mostró a un Madrid capaz de imponerse 2-1, habiendo empezado también por detrás en el marcador. No obstante, esa respuesta puntual no ha evitado que las dudas persistan, pues las dificultades para sobreponerse a las desventajas han dejado huella en la temporada, alejando al club de las aspiraciones por el título liguero y poniendo en cuestión la solidez del equipo en escenarios complicados.

Según lo reportado por la fuente original, la pérdida de la capacidad de remontar mantiene al club distanciado de la lucha por la punta y genera inquietud en torno al futuro inmediato bajo la gestión de Arbeloa. La ausencia de la tradicional reacción característica del club ha incidido notablemente en la dinámica competitiva, dejando en evidencia una problemática que hasta el momento el cuerpo técnico no ha logrado superar ni en el plano local ni internacional.