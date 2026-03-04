Agencias

Caixabank y Microsoft lanzan la novena edición de los premios Wonnow para mujeres de grados STEM

CaixaBank y Microsoft han lanzado la novena edición de los premios Wonnow, unos galardones destinados a promover y visibilizar el talento en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) entre alumnas de universidades españolas, informa la entidad bancaria este miércoles en un comunicado.

Así, los premios Wonnow ofrecen a 15 estudiantes seleccionadas la posibilidad de acceder a una experiencia profesional en CaixaBank durante seis meses y recibir mentoría de Microsoft en materia de Inteligencia Artificial, ciberseguridad, análisis de datos y programación.

Además, ambas entidades reconocerán a la alumna con mejor expediente académico y trayectoria profesional, personal y social con una dotación económica de 10.000 euros.

Para participar en los Premios Wonnow, que acumula desde 2018 un total de 5.922 candidaturas, las alumnas, que tienen que haber superado al menos 180 créditos de un grado STEM, y presentar su candidatura hasta el 30 de junio.

"Al margen del reconocimiento en sí, a lo largo de su trayectoria, los galardones se han consolidado como una puerta de entrada al mercado laboral en un sector con una presencia femenina escasa", ha precisado la entidad, que cifra en más de un tercio de las seleccionadas a lo largo de las diferentes ediciones las profesionales que trabajan actualmente en CaixaBank.

