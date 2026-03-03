VÍDEO: Trump asegura que España es un aliado "terrible" y que ha ordenado "cortar todo el comercio"

Donald Trump declaró desde el Despacho Oval que Estados Unidos tiene la facultad de imponer embargos inmediatos a todas las operaciones comerciales con España. El mandatario se refirió a la posibilidad de cortar de forma total las relaciones económicas con el país europeo tras la negativa del gobierno español a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón en una potencial ofensiva contra Irán. Según informó Europa Press, Trump calificó de "terrible" la conducta de España como aliado y comunicó su decisión de suspender todos los acuerdos comerciales existentes entre ambos países.

El presidente estadounidense enfatizó que la posición adoptada por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez implica un distanciamiento en la cooperación militar y comercial bilateral. Trump afirmó: “España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España”, palabras recogidas por Europa Press tras su encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz. Trump agregó que España es el único país dentro de la Alianza Atlántica que no ha pactado elevar el gasto en defensa al 5%, y criticó que ni siquiera aporte el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) destinado al sector, incumpliendo de esa manera los compromisos adquiridos en la OTAN.

En su intervención, Trump reiteró en varias ocasiones la intención de Estados Unidos de paralizar el comercio con España. “Vamos a cortar todo el comercio”, aseguró, vinculando esta medida al desacuerdo por el uso de infraestructuras militares de Estados Unidos en suelo español. Según consigna Europa Press, el presidente señaló que su Administración “no quiere tener nada con España” y sostuvo que Washington dispone del derecho de interrumpir en cualquier momento todas las relaciones comerciales y empresariales ligadas al país europeo.

Sobre la decisión del gobierno español de impedir el uso de las bases militares en Cádiz y Sevilla para lanzar ataques en Oriente Próximo, Trump expresó sus dudas sobre la potestad de España de vetar el uso de esas instalaciones en cualquier circunstancia. El presidente estadounidense declaró: “Podemos usarlas cuando queramos, podemos volar y usarlas, nadie nos va a decir (lo contrario)”, según reportó Europa Press.

Durante la misma comparecencia, el canciller alemán Friedrich Merz expuso que los aliados de la OTAN continúan sus esfuerzos para que España eleve su presupuesto militar, cumpliendo las metas acordadas en el seno de la organización. De acuerdo con Europa Press, Merz explicó que mientras otros miembros aceptaron destinar entre el 3% y el 3,5% del PIB a gasto militar directo y un 1,5% adicional a la inversión en infraestructuras, España no ha aceptado esos términos. “España es el único que no está dispuesto a aceptarlo y estamos tratando de convencerles de que esto es parte de la seguridad común y que hay que cumplir con los números”, manifestó Merz en referencia a las obligaciones de los integrantes de la OTAN.

Merz precisó que los compromisos adoptados por la Alianza Atlántica contemplan que los socios deben destinar el 3,5% de su PIB a gasto militar puro y un 1,5% más a inversión en infraestructuras relacionadas con la defensa. El canciller alemán insistió en la importancia de que España se adhiera a esas directrices “para garantizar la seguridad colectiva”, tal como divulgó Europa Press.

Por parte de la administración estadounidense, las declaraciones oficiales expusieron la disposición de emplear sanciones económicas como medida de presión sobre España, reactivando así el debate en torno a la cooperación militar y la repartición del gasto en defensa dentro de la OTAN. Las críticas de Trump y de Merz ilustran la tensión provocada por la negativa española y sitúan en el centro del debate la soberanía sobre las bases militares, los compromisos presupuestarios ante la Alianza Atlántica y las posibles implicaciones económicas bilaterales en caso de que Washington transporte a la práctica sus amenazas de embargo.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Trump sostuvo su postura a lo largo de toda la comparecencia, enfatizando la gravedad de la decisión española a los ojos de la Casa Blanca. Las exigencias en materia de defensa y las amenazas de cese comercial introducen incertidumbre sobre la continuidad de los acuerdos comerciales y militares entre los dos países. Mientras, en el seno de la OTAN, la discusión sobre el reparto equitativo del gasto militar y la contribución de cada Estado miembro cobra nueva relevancia, especialmente en escenarios de crisis internacionales.