Urtasun defiende que el Gobierno debe actuar ante el ataque a Irán sin "miedo" a represalias de EEUU

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que el Gobierno no autorice el uso de bases militares norteamericanas de Rota y Morón para la ofensiva en Irán, para destaca que ante este conflicto hay que actuar sin "miedo a represalias de Estados Unidos (EEUU).

También ha subrayado que la Unión Europea tiene que evolucionar a una estrategia autónoma en materia de defensa en vez de tener "externalizada" la seguridad a los norteamericanos mediante la OTAN, aunque ha admitido que ese cambio no se produce de la "noche a la mañana".

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, Urtasun ha ensalzado que España "no está siendo arrastrada al apoyo a una guerra ilegal" en Irán porque hay un Gobierno de coalición progresista, a diferencia de lo que ocurrió con el PP en 2024 durante el conflicto bélico en Irak.

El titular de Cultura ha subrayado que el Ejecutivo está en defensa del derechos internacional, el multiratelarismo y la diplomacia como método de resolución de conflictos, lo que lleva a que no se autorice el uso de bases norteramericanas en suelo nacional dado que solo puede darse ese permiso cuando las operaciones tienen el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. Y eso, ha enfatizado, no sucede en el caso del ataque a Irán.

"Estamos ante un cambio geopolítico de primera magnitud, las violaciones del derecho internacional nos conducen a la barbarie. España lo que tiene que hacer es defender el derecho internacional en todos los escenarios porque, además, si no defendemos el derecho internacional ahora en Irán qué va a pasar en Groenlandia", ha apostillado.

LA UE TIENE QUE TENER SU PROPIO "PARAGUAS" MILITAR

Urtasun ha insistido en que ante este conflicto la posición del Gobierno es de "principios" y que no se puede actuar teniendo "miedo" a posibles "represalias" de la administración dirigida por Donald Trump. Y es que entienden que en el mundo los europeos ya no puede ser un actor "político y militar subordinado a los norteamericanos".

De hecho, ha argumentado que los últimos conflictos han revelado que "externalizar la seguridad a los americanos" a través de la OTAN se ha demostrado una "falacia" y, bajo su criterio, los europeos tienen que levantar un "paraguas" de seguridad soberano, con respeto al derecho internacional y que no multiplique el gasto militar de cada país de forma independiente sino haciendo interoperables los respectivos ejércitos.

"Evidentemente esto no se hace de la noche a la mañana, uno no pasa de un esquema de seguridad a otro en 24 horas. Eso está bien para los eslóganes y los titulares pero esto es un poco más complicado", ha zanjado.