En un análisis sobre la Operación Furia Épica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó la posibilidad de que la campaña militar contra Irán se extienda por un periodo mucho mayor al estimado inicialmente, gracias a la amplitud de las reservas de municiones del país. Según puntualizó Trump el lunes, tal como reportó el medio de comunicación, Estados Unidos se encuentra en una situación inédita en cuanto a la magnitud y calidad de sus arsenales en los rangos medio y medio-alto. El mandatario mencionó que, con los recursos disponibles, la nación tiene la capacidad de mantener operaciones bélicas de manera prolongada y exitosa en diferentes escenarios internacionales.

Durante un encuentro con la prensa, Trump declaró que las reservas de municiones de Estados Unidos "nunca han sido tan altas ni mejores", de acuerdo con información de los mandos militares que actualizaron al presidente sobre el estado actual de los arsenales. "Como me han dicho hoy (lunes), contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", sostuvo el mandatario, según informaciones recogidas por el medio de comunicación. Trump defendió que este nivel de capacidad permite "librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros", agregando que las armas de las que dispone Estados Unidos superan, según su descripción, a las de cualquier otra nación.

El presidente explicó también que, si bien la situación actual de los rangos medio y medio-alto es satisfactoria, en el rango más alto el país todavía no ha alcanzado la posición deseada, aunque señaló que se dispone de "un buen suministro". Trump destacó la existencia de grandes cantidades de armamento avanzado almacenadas en países remotos, condición que refuerza la postura de Estados Unidos frente a eventuales conflictos de gran escala.

En otro momento de su intervención, el presidente criticó a su predecesor, el demócrata Joe Biden, acusándolo de destinar recursos considerables—"cientos de miles de millones de dólares"—al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Trump desestimó la política de la administración anterior, mencionando que Biden entregó armamento de gama alta sin reponerlo. "Regaló gran parte de las armas de alta gama (¡gratis!), no se molestó en reemplazarlas", insistió Trump, según el reporte del medio original. También comparó al mandatario ucraniano con PT Barnum, resaltando su figura polémica y el carácter controvertido de su gestión, con referencia a la película ‘El gran showman’.

El presidente estadounidense reiteró que, durante su primer mandato, se encargó de reconstruir el Ejército y que continuaba haciéndolo en la actualidad. "Afortunadamente, reconstruí el Ejército en mi primer mandato (previo al de Biden) y sigo haciéndolo", afirmó Trump, quien aseguró que el país está "abastecido y listo para ganar a lo grande". Estas afirmaciones sobresalen en el contexto de la actual intervención militar coordinada entre Estados Unidos e Israel contra Irán, cuya duración estimada osciló en la víspera entre cuatro y cinco semanas, aunque Trump insistió en la capacidad de sostenerla durante un periodo mayor.

Según publicó el medio de comunicación, las autoridades del Ejército estadounidense han informado que continuarán actuando frente a lo que consideran "amenazas inminentes" por parte de Irán. El ejército atribuyó, entre otras acciones, la destrucción de múltiples centros de mando de la Guardia Revolucionaria iraní, así como de diferentes instalaciones y plataformas de defensa. Además, notificó la ejecución de ataques aéreos en puntos estratégicos bajo control de Teherán.

El debate sobre la duración potencial de los enfrentamientos y la profundidad del compromiso militar estadounidense se intensificó con declaraciones del vicepresidente JD Vance. De acuerdo con lo reportado, el vicepresidente aseguró que "de ninguna manera" Estados Unidos se verá envuelto en una guerra de varios años, subrayando el precedente que dejaron las intervenciones en Afganistán e Irak. Estas palabras subrayan la intención de evitar conflictos prolongados como los que han marcado la política exterior reciente del país.

Los anuncios recientes forman parte del contexto en que la administración estadounidense reitera su disposición y sus capacidades militares, mientras recalca la preparación de sus reservas armamentísticas frente a crisis internacionales. Según consignó el medio, tanto la Presidencia como el Pentágono consideran que la situación actual representa un momento en el que Estados Unidos cuenta con los recursos necesarios para sostener alianzas y operar en varios escenarios bélicos, mientras continúan monitoreando el conflicto y las acciones de Irán.