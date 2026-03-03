Agencias

Starlink ofrecerá velocidades 5G desde el espacio con la nueva generación de satélites de su servicio móvil

El fabricante de tecnología satelital anunció el despliegue de una renovada constelación capaz de transmitir datos de alta velocidad y cobertura máxima, aliándose con operadores europeos para alcanzar millones de usuarios incomunicados en zonas de difícil acceso

El potencial de la nueva constelación de satélites V2 permitirá a operadores como Deutsche Telekom brindar conectividad a más de 140 millones de suscriptores en diez países europeos, superando los desafíos técnicos de las áreas con escasa o nula cobertura. Según reportó Europa Press, la apuesta de Starlink por aliarse con operadores regionales representa un avance relevante en la provisión de servicios móviles en zonas donde las redes tradicionales terrestres presentan limitaciones.

La empresa de tecnología espacial anunció la implementación de la siguiente generación de satélites capaces de transmitir datos a velocidades 5G desde el espacio. Esta actualización se encuentra enfocada en mejorar la cobertura y rapidez del servicio Starlink Mobile, dirigido a la transmisión de datos, voz, video y mensajería, abarcando territorios donde las soluciones convencionales de telefonía móvil no alcanzan. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la firma de Elon Musk destacó que la nueva arquitectura ofrecerá una densidad de datos 100 veces mayor respecto a la generación anterior V1.

Actualmente, la infraestructura de Starlink cuenta con una red de 650 satélites operativos, que prestan servicio a una población estimada de más de 1.700 millones de personas distribuida globalmente. Europa Press detalló que los satélites de la versión V2 incrementarán de forma sustancial la capacidad operativa de la constelación, permitiendo soportar servicios tanto en entornos urbanos densamente poblados como en zonas rurales o remotas.

La colaboración con el principal operador alemán, Deutsche Telekom, posiciona a Starlink como un referente en la integración de soluciones espaciales con redes móviles europeas, según consignó Europa Press. Este acuerdo permite ampliar la cobertura hasta áreas marginadas del continente, donde la falta de conectividad impide el acceso eficiente a comunicación, educación y servicios digitales.

Europa Press publicó que la nueva generación V2 supera a los modelos previos no solo en capacidad, sino también en la posibilidad de habilitar velocidades comparables a las de la red 5G terrestre, pero transmitidas desde el espacio. Esta innovación técnica facilitará la retransmisión fluida de contenidos audiovisuales, llamadas de voz y mensajería instantánea, con ventajas significativas en casos de emergencia, despliegues temporales y zonas sujetas a desastres naturales.

La compañía informó que la alianza establecida en Europa es solo una parte de su estrategia para alcanzar millones de usuarios en todo el mundo que actualmente permanecen incomunicados o dependen de infraestructuras móviles deficitarias. Según Europa Press, el despliegue progresivo de la constelación V2 tiene el objetivo de incorporar de modo gradual a países adicionales y de viabilizar la conectividad en regiones tradicionales y emergentes.

Starlink destacó, citado por Europa Press, que la densidad de datos multiplicada por cien permitirá abastecer a una mayor cantidad de terminales móviles en simultáneo, soportando el crecimiento continuo de la demanda de transmisión de datos. Además, la infraestructura facilita la introducción de nuevas aplicaciones industriales, comerciales y sociales, que dependen de la transmisión ininterrumpida de información en tiempo real.

De acuerdo con Europa Press, el desarrollo tecnológico detrás de los satélites V2 incluye capacidades de conectividad directa a dispositivos móviles convencionales, eliminando la dependencia exclusiva de estaciones terrestres intermedias y optimizando el alcance geográfico. La cobertura ultrarrápida de datos, voz y vídeo posiciona a la constelación como una alternativa relevante frente a la expansión de redes terrestres, especialmente en regiones con baja densidad de población.

La expansión del servicio Starlink Mobile y su integración con aliados regionales como Deutsche Telekom representa una apuesta de impacto para el acceso universal a las comunicaciones, acorde al reporte de Europa Press. La firma remarcó que el avance técnico permite prestar servicios de calidad en contextos socioeconómicos diversos, reforzando el objetivo de universalizar el acceso digital a través de su innovadora plataforma satelital.

