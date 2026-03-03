Roams, Premio Pabellón de España en Mobile World Congress 2026

Durante la última edición del Mobile World Congress 2026, Roams recibió el II ‘Premio Pabellón de España’, un galardón que reconoce la integración de criterios éticos y sociales en el desarrollo tecnológico, así como la defensa de los derechos digitales en un contexto de automatización creciente. De acuerdo con información suministrada por Red.es, entidad responsable de la organización y entrega del premio, esta distinción destaca a las empresas que no solo lideran la innovación, sino que también priorizan la protección y atención del consumidor en entornos digitales.

El medio organizador señaló que el reconocimiento a Roams responde tanto a su enfoque en la inteligencia artificial aplicada a la gestión de servicios esenciales del hogar como a la garantía de una atención personalizada. La propuesta de valor de la compañía se fundamenta en el análisis y optimización de contratos de servicios mediante soluciones automatizadas, sustentadas por la intervención humana cuando la situación lo requiere. “Es el reconocimiento a una forma de entender la innovación en la que la tecnología está al servicio del consumidor. Aplicamos inteligencia artificial para analizar contratos de servicios del hogar y optimizar decisiones, pero garantizamos que, cuando surge un problema real, hay una persona que asume la responsabilidad y da respuesta”, aseguró Eduardo Delgado, director ejecutivo de Roams, según difundió Red.es.

En esta edición, la compañía se alzó como ganadora frente a las finalistas Vision.app y Group Saltó. El acto de entrega se celebró durante el cocktail oficial del Pabellón de España, en el marco de la feria tecnológica, con la presencia de más de 650 asistentes. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, fue el encargado de entregar el premio, según comunicó la organización.

Red.es consignó, además, que Roams ha sido reconocida como una de las 49 empresas tecnológicas más disruptivas del ámbito nacional, un testimonio de su impacto en el sector y su capacidad de innovar en la prestación de servicios digitales. La edición de este año del Mobile World Congress ha estado marcada por la consolidación de modelos de inteligencia artificial más autónomos y por el aumento del peso de la automatización, escenarios que enmarcan el trabajo de la empresa premiada.

El enfoque principal de Roams consiste en ofrecer soluciones que simplifican la vida del usuario en ámbitos como la energía, las telecomunicaciones y los seguros. Tal como publicó la nota de prensa oficial, la empresa desarrolla herramientas automáticas que agilizan los procesos, pero mantiene la figura del gestor especializado para aquellas situaciones que requieren intervención directa, una filosofía que denominan “Human First”. “La automatización debe servir para devolver tiempo y control al consumidor, no para dejarlo solo frente a procesos automáticos que no explican ni responden”, explicó Delgado en la información difundida por Red.es.

La participación y el reconocimiento obtenidos en la feria coinciden con una etapa de crecimiento empresarial para Roams. El responsable de la compañía precisó que están en plena ronda de financiación, con la meta de fortalecer su estructura y ampliar su equipo. “Estamos inmersos en una ronda de financiación, en la que se puede invertir desde 5.000 euros, con el objetivo de acelerar nuestro crecimiento y ampliar nuestro equipo de gestores”, puntualizó Delgado. Entre los objetivos de la compañía figura aumentar la capacidad de atención y garantizar que toda la demanda generada pueda ser atendida sin que surjan oportunidades de servicio no gestionadas. “Queremos escalar manteniendo nuestro equilibrio: utilizar la inteligencia artificial para ganar eficiencia, pero asegurando que la atención personalizada siga siendo clave cuando el consumidor realmente lo necesita”, concluyó el directivo de Roams según consignó Red.es.

El II ‘Premio Pabellón de España’, impulsado por Red.es, distingue la ‘Mejor Iniciativa de Fomento de Derechos Digitales’, reconociendo la labor de aquellas empresas que incluyen criterios éticos y sociales en la evolución de la tecnología y promueven la defensa y ejercicio efectivo de los derechos digitales en el mercado actual, según subrayó la organización en el Mobile World Congress 2026.