Reyes participa en una misión institucional de Famsi dirigida a fortalecer la cooperación con Bolivia

Francisco Reyes encabeza una visita oficial coordinada por Famsi y Felcode a instituciones bolivianas, donde se analizan acuerdos para impulsar la formación técnica de autoridades locales, fortalecer servicios municipales y avanzar en descentralización, transparencia y gestión pública

Las reuniones de la misión institucional que encabeza Francisco Reyes han incluido debates sobre la transparencia, la seguridad jurídica y los derechos humanos en la gestión municipal, según detalló la Diputación de Jaén. En uno de estos encuentros, el viceministro Marcelo Yamil García Delfín presentó la estrategia del Gobierno boliviano para fortalecer estos pilares dentro de la estructura pública, destacando el vínculo entre transparencia y cohesión social. Este intercambio de perspectivas se enmarca en la visita oficial coordinada por el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (Famsi) y el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), con la participación de los máximos representantes de ambas entidades y de las diputaciones de Jaén y Cáceres, quienes han destacado los avances y desafíos en la cooperación internacional con Bolivia.

La agenda de trabajo impulsada por Famsi y Felcode ha incluido encuentros con varios organismos bolivianos, con el fin de fortalecer la colaboración y promover mejoras en la administración local y en los servicios públicos. Tal como publicó la Diputación jiennense, Francisco Reyes y Miguel Ángel Morales, presidentes de Famsi y Felcode respectivamente, mantuvieron conversaciones con Carlos Paz, viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Durante este intercambio se debatió sobre la evolución de la cooperación internacional y los retos de la gobernanza multinivel en relación con las instituciones locales y nacionales del país andino.

Parte central de la misión se ha enfocado en analizar el proceso de descentralización y el fortalecimiento de las competencias de los gobiernos subnacionales. Según reportó la Diputación de Jaén, el equipo encabezado por Reyes sostuvo reuniones con Andrea Barrientos, viceministra de Autonomías, con quien revisaron las políticas y los mecanismos que facilitan la autonomía territorial y administrativa dentro del sistema boliviano. Estos diálogos tuvieron lugar en paralelo con otros encuentros institucionales donde se buscó avanzar en la formación técnica de las autoridades locales y en la consolidación de capacidades para la gestión pública.

De acuerdo con lo informado por la Diputación, la colaboración entre Famsi, el Viceministerio de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM Bolivia) ha dado lugar a proyectos compartidos en formación técnica. Esta cooperación ha estado centrada en la mejora de la gobernanza y en el desarrollo de herramientas conjuntas, como la guía ‘Acuerdos y convenios intergubernativos para la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU)’. Dicha guía constituye un recurso para los municipios bolivianos, orientado a optimizar los servicios públicos y la gestión de residuos sólidos en el ámbito local.

La formación técnica brindada a personal del SEA, mencionada por la Diputación, se desarrolló en diferentes departamentos del país sudamericano, reforzando las capacidades del funcionariado regional. Estas actividades formativas han sido parte fundamental del Foro Municipal de Residuos, cuya última edición tuvo lugar en Sucre y que acumula cuatro convocatorias desde 2018. Según detalló la Diputación de Jaén, Famsi ha mantenido una participación sostenida en este evento, respaldando continuamente los esfuerzos orientados a la gestión moderna y efectiva de los residuos y a la consolidación de redes locales para el intercambio de experiencias.

El trabajo de la misión coordinada por Famsi y Felcode también aborda la mejora de los servicios públicos municipales y la creación de condiciones para una gestión más transparente y eficiente. Según informó el organismo provincial, los encuentros desarrollados durante la visita han servido para compartir buenas prácticas, identificar áreas de mejora y fortalecer la cooperación entre las entidades españolas y bolivianas, con miras a profundizar las líneas de trabajo existentes y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo municipal en Bolivia.

Cooperación internacionalFamsiFrancisco ReyesBoliviaFelcodeMiguel Ángel MoralesTransparenciaJaénCáceresResiduos sólidos urbanosEUROPAPRESS

