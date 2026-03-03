Raphinha: "Si seguimos jugando así, seguro que tendremos un final de temporada espectacular"

Raphinha, delantero brasileño del FC Barcelona, destacó la importancia del respaldo de la afición tras la victoria frente al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, resultado que, según consignó RTVE, no alcanzó para que el conjunto culé avanzara a la final de la Copa del Rey Mapfre pese al marcador 3-0. El futbolista remarcó que la actitud del equipo sobre el campo promete un cierre de temporada favorable si mantienen el nivel de juego mostrado ante el conjunto madrileño.

Según informó RTVE, Raphinha valoró el esfuerzo colectivo y subrayó el compromiso del plantel desde el inicio del encuentro. El atacante expresó: “Salgo la verdad muy orgulloso de este equipo, lo hemos dado todo desde el principio. No hemos podido clasificar a la final; pero, si seguimos jugando así, seguro que tendremos un final de temporada espectacular”. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Raphinha recalcó su optimismo respecto a las próximas competiciones del Barça, reafirmando la confianza en el grupo tras la eliminación en semifinales del torneo.

El futbolista también destacó la reacción del público al término del partido, señalando que la entrega de los jugadores fue reconocida desde las gradas. “Salgo muy orgulloso del equipo y seguro que la afición también. Esto que pasó al final del partido demuestra que la afición ha visto que hemos dado todo lo que podíamos. Pero también tenemos que saber que hay un equipo al otro lado que también está defendiendo lo suyo y lo han hecho muy bien. Y como he dicho, hemos hecho todo lo posible, pero al final nos ha faltado un poquito”, explicó Raphinha a RTVE. Este reconocimiento de la hinchada resultó especialmente relevante para el brasileño tras quedarse fuera de la final a pesar de la goleada lograda en el Estadio Spotify Camp Nou.

De acuerdo con lo publicado por RTVE, Raphinha hizo hincapié en la capacidad de reacción del equipo tras el tropiezo y animó a sus compañeros a centrarse rápidamente en los siguientes objetivos deportivos del club. “Esto que pasó hoy, ya pasó, es algo... Queríamos estar en la final, pero pasó. Y ahora vamos a la Liga y la Champions, que es lo que nos toca”, indicó el atacante, señalando la intención del plantel de pasar página para encarar las instancias decisivas de la temporada en los torneos nacionales e internacionales restantes.

El encuentro, correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, terminó con un resultado favorable para el Barcelona aunque insuficiente para revertir la eliminatoria. El equipo dirigido por Xavi Hernández obtuvo un 3-0 en casa frente al Atlético de Madrid, pero esta victoria no fue suficiente para garantizar el pase a la final, lo que aumentó el sentido de oportunidad desperdiciada dentro de la plantilla según lo señalado por el propio Raphinha.

A lo largo del partido, los jugadores del Barcelona mostraron intensidad y determinación para buscar la remontada, pero el Atlético supo mantener la diferencia conseguida en la ida, una circunstancia que Raphinha también reconoció en sus declaraciones a RTVE, al valorar el trabajo defensivo del rival. El delantero reflejó el sentir de varios integrantes del vestuario, quienes, según la información difundida por RTVE, coincidieron en destacar el esfuerzo y el orgullo por la actuación a pesar de la eliminación.

Frente al contexto de quedar fuera de la Copa del Rey, la atención del club se vuelca ahora hacia la Liga y la Champions League, compromisos en los que el Barcelona continúa aspirando a títulos durante la presente temporada. Las declaraciones de Raphinha, reproducidas por RTVE, aportan una muestra del enfoque y la actitud que busca el grupo para encarar los desafíos venideros y revertir los altibajos del calendario de competición.

El mensaje del delantero llega tras una serie de compromisos disputados bajo alta presión, y su testimonio resalta el papel del entorno azulgrana al remarcar el vínculo entre jugadores y afición en instancias decisivas. Raphinha subrayó la importancia de sostener el nivel competitivo y mantener la unión del grupo con vistas a un cierre de temporada exigente, confiando en que el rendimiento demostrado servirá de base para luchar por los trofeos restantes, como reportó RTVE.

Las palabras de Raphinha reflejan el estado de ánimo predominante en el equipo barcelonista tras un resultado que no les permitió avanzar en la Copa del Rey, pero que sirvió para reafirmar la confianza interna y el deseo de lograr un desenlace positivo en los otros torneos en disputa.