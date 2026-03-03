Macron avisa a Israel de que una operación terrestre en Líbano sería un "error estratégico"

El despliegue de tropas por parte del Ejército israelí en áreas del sur de Líbano ha dejado más de 50 personas fallecidas, según publicó la prensa internacional. La incursión militar forma parte de una serie de bombardeos en represalia al lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés por el partido-milicia chií Hezbolá. En respuesta a esta escalada de violencia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió a Israel sobre las consecuencias de llevar a cabo una operación terrestre en Líbano, describiéndola como un "error estratégico" y una "escalada peligrosa".

El medio informativo detalló que el mensaje de Macron se emitió durante una intervención televisada, en la que el mandatario abordó la situación en Oriente Próximo tras el reciente ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Macron expresó que en las últimas horas el conflicto ha adquirido una dimensión regional, tras el desarrollo de nuevos enfrentamientos en Líbano. En esa línea, mencionó que Hezbolá cometió un "grave error" al atacar desde territorio libanés, complicando aún más el panorama.

Según informó el medio, el presidente francés hizo un llamado tanto a Hezbolá como al gobierno israelí, exigiendo el cese inmediato de los ataques. "Hezbolá debe cesar inmediatamente todo ataque y llamo a Israel a respetar el territorio y la integridad del Líbano", afirmó Macron durante su mensaje. Consideró que Israel estaría considerando una operación terrestre, posibilidad que, según sus palabras, agravaría aún más la situación en la región.

El mensaje de Macron se difundió poco después de que el Ejército de Israel anunciara el envío de tropas al sur de Líbano. Según consignó la prensa internacional, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) explicaron que este movimiento militar se produce de forma paralela a la operación sobre Irán, con el objetivo de posicionar efectivos en varios puntos de la frontera septentrional como parte de una estrategia de refuerzo de la defensa avanzada.

El comunicado militar divulgado a medios locales y extranjeros sostuvo que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están trabajando para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte a través de ataques extensos contra infraestructura de Hezbolá, con el objetivo de evitar amenazas y evitar intentos de infiltración en el Estado de Israel". Esta acción militar mantiene la incertidumbre sobre la estabilidad en las fronteras septentrionales del país.

Tal como publicó la prensa internacional, la tensión se incrementó en la región después del ataque realizado el pasado sábado por Estados Unidos e Israel en territorio iraní, desencadenando una reacción en cadena que llevó al resurgimiento de hostilidades en el sur de Líbano. Los recientes bombardeos israelíes, que han provocado más de medio centenar de muertes, forman parte de la respuesta a los disparos de Hezbolá desde suelo libanés.

En sus declaraciones, Macron vinculó los sucesos actuales en Líbano al contexto de creciente hostilidad y a la posibilidad de un nuevo frente de guerra, algo que, según subrayó, traería consecuencias profundas para la región. Insistió en la necesidad de preservar la soberanía e integridad libanesa, solicitando la moderación de todas las partes involucradas para evitar una mayor escalada del conflicto.

Los recientes movimientos militares de Israel y el posicionamiento diplomático de Francia ilustran la creciente preocupación internacional por el potencial desbordamiento de la violencia en Oriente Próximo. Según reportó la prensa internacional, líderes europeos y actores regionales permanecen atentos al desarrollo de los acontecimientos, mientras diplomáticos buscan opciones para contener la escalada y restablecer el diálogo.