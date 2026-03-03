Agencias

Macron avisa a Israel de que una operación terrestre en Líbano sería un "error estratégico"

Tras el refuerzo militar en la frontera sur, el mandatario francés calificó como “escalada peligrosa” el posible avance de tropas e instó a que cesen los ataques, advirtiendo sobre graves consecuencias en la región y exigiendo respeto a la soberanía libanesa

Guardar

El despliegue de tropas por parte del Ejército israelí en áreas del sur de Líbano ha dejado más de 50 personas fallecidas, según publicó la prensa internacional. La incursión militar forma parte de una serie de bombardeos en represalia al lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés por el partido-milicia chií Hezbolá. En respuesta a esta escalada de violencia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió a Israel sobre las consecuencias de llevar a cabo una operación terrestre en Líbano, describiéndola como un "error estratégico" y una "escalada peligrosa".

El medio informativo detalló que el mensaje de Macron se emitió durante una intervención televisada, en la que el mandatario abordó la situación en Oriente Próximo tras el reciente ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Macron expresó que en las últimas horas el conflicto ha adquirido una dimensión regional, tras el desarrollo de nuevos enfrentamientos en Líbano. En esa línea, mencionó que Hezbolá cometió un "grave error" al atacar desde territorio libanés, complicando aún más el panorama.

Según informó el medio, el presidente francés hizo un llamado tanto a Hezbolá como al gobierno israelí, exigiendo el cese inmediato de los ataques. "Hezbolá debe cesar inmediatamente todo ataque y llamo a Israel a respetar el territorio y la integridad del Líbano", afirmó Macron durante su mensaje. Consideró que Israel estaría considerando una operación terrestre, posibilidad que, según sus palabras, agravaría aún más la situación en la región.

El mensaje de Macron se difundió poco después de que el Ejército de Israel anunciara el envío de tropas al sur de Líbano. Según consignó la prensa internacional, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) explicaron que este movimiento militar se produce de forma paralela a la operación sobre Irán, con el objetivo de posicionar efectivos en varios puntos de la frontera septentrional como parte de una estrategia de refuerzo de la defensa avanzada.

El comunicado militar divulgado a medios locales y extranjeros sostuvo que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están trabajando para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte a través de ataques extensos contra infraestructura de Hezbolá, con el objetivo de evitar amenazas y evitar intentos de infiltración en el Estado de Israel". Esta acción militar mantiene la incertidumbre sobre la estabilidad en las fronteras septentrionales del país.

Tal como publicó la prensa internacional, la tensión se incrementó en la región después del ataque realizado el pasado sábado por Estados Unidos e Israel en territorio iraní, desencadenando una reacción en cadena que llevó al resurgimiento de hostilidades en el sur de Líbano. Los recientes bombardeos israelíes, que han provocado más de medio centenar de muertes, forman parte de la respuesta a los disparos de Hezbolá desde suelo libanés.

En sus declaraciones, Macron vinculó los sucesos actuales en Líbano al contexto de creciente hostilidad y a la posibilidad de un nuevo frente de guerra, algo que, según subrayó, traería consecuencias profundas para la región. Insistió en la necesidad de preservar la soberanía e integridad libanesa, solicitando la moderación de todas las partes involucradas para evitar una mayor escalada del conflicto.

Los recientes movimientos militares de Israel y el posicionamiento diplomático de Francia ilustran la creciente preocupación internacional por el potencial desbordamiento de la violencia en Oriente Próximo. Según reportó la prensa internacional, líderes europeos y actores regionales permanecen atentos al desarrollo de los acontecimientos, mientras diplomáticos buscan opciones para contener la escalada y restablecer el diálogo.

Temas Relacionados

Emmanuel MacronIsraelHezboláFuerzas de Defensa de IsraelLíbanoIránConflicto en Oriente PróximoOperación terrestreEjército israelíBombardeosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Alemania no desfilará en la Ceremonia de Apertura como protesta por las banderas rusa y bielorrusa

La representación germana se ausentará del acto inaugural en Milán-Cortina 2026, tras el aval a la presencia de rusos y bielorrusos, decisión que busca mostrar respaldo a Ucrania y expresar rechazo a la medida adoptada por el comité organizador

Alemania no desfilará en la

Trump plantea que EEUU escolte a petroleros en el estrecho de Ormuz para "garantizar" el "libre flujo de energía"

Estados Unidos impulsará una estrategia militar y financiera para asegurar el tránsito de mercancías a través del Golfo Pérsico, tras el aumento de la tensión regional y la decisión de Teherán de responder con fuerza a los ataques recientes

Trump plantea que EEUU escolte

VÍDEO: El Gobierno responde a Trump que si quiere cortar el comercio debe respetar los acuerdos con la UE

La administración reitera que cualquier decisión de la Casa Blanca debe cumplir los pactos internacionales, mientras recalca que España garantiza respaldo a sus empresas, defiende su rol en la Otan y busca mantener relaciones comerciales constructivas con Washington

VÍDEO: El Gobierno responde a

La Casa Real traslada su pésame a las familias de las víctimas del accidente en la pasarela de Santander

La Casa Real traslada su

VÍDEO: Bruselas defenderá los intereses de UE y recuerda a EEUU el acuerdo comercial

La Comisión Europea exige respeto a los compromisos entre ambas potencias tras la amenaza de cortar vínculos comerciales con Madrid, mientras reitera que utilizará todas las herramientas necesarias para salvaguardar la posición del bloque comunitario

VÍDEO: Bruselas defenderá los intereses