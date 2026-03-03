El Ejército israelí presume de "un duro golpe" a Yihad Islámica tras matar a un alto cargo en el sur de Beirut

Durante los últimos años, Adam Adnan al Ozman se encontraba asentado en territorio libanés, desde donde habría desempeñado roles clave en el reclutamiento y entrenamiento de miembros para la organización Yihad Islámica Palestina, así como en la adquisición de armamento, según el Ejército israelí. Al Ozman, además, habría gestionado el desplazamiento de combatientes de la organización a través de la frontera entre Siria y Líbano, coordinando actividades y ataques en el sur de este último país contra las fuerzas israelíes. Este escenario se enmarca en un contexto de tensión entre grupos armados regionales y el Estado de Israel, que acusa a Al Ozman de planear y ejecutar cientos de ataques tanto contra sus fuerzas armadas como contra ciudadanos civiles.

Según informó el medio Europa Press, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron un comunicado en el que confirman la muerte de Adam Adnan al Ozman, identificado por las autoridades israelíes como uno de los principales responsables del brazo armado de Yihad Islámica Palestina en Líbano, conocido como las Brigadas al Quds. El fallecimiento se habría producido durante una operación militar nocturna en el área sur de Beirut, capital libanesa. En el comunicado, el Ejército aseguró que la eliminación de Al Ozman representa un debilitamiento relevante para la capacidad operativa de Yihad Islámica Palestina, subrayando que se trata de un “duro golpe” para esta organización.

Las fuerzas israelíes sostienen que Al Ozman ejercía la jefatura de la milicia desde hacía varios años y lo acusan de liderar campañas para ejecutar acciones violentas contra objetivos israelíes. De acuerdo con el comunicado citado por Europa Press, las acciones atribuidas a Al Ozman incluían tanto la promoción de atentados como la implementación de programas de reclutamiento y capacitación de integrantes, incluso más allá del propio Líbano. Entre las responsabilidades específicas enumeradas figura el entrenamiento de combatientes en colaboración con la milicia proiraní Al Nujaba, con base en Irak, y la gestión de recursos bélicos para fortalecer al grupo.

En otro pasaje de su declaración, el Ejército israelí hizo referencia a la operación llamada Flechas del Norte, una ofensiva reciente en la que fuerzas israelíes bombardearon el sur del Líbano, con un enfoque particular en posiciones del partido-milicia Hezbolá, aliado estratégico de Yihad Islámica Palestina en la región. Dentro de ese operativo, autoridades israelíes aseguran que Al Ozman habría jugado un papel relevante facilitando el cruce de combatientes entre Siria y Líbano y coordinando ataques directos contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El comunicado oficial, citado por Europa Press, subraya que "la eliminación de Al Ozman constituye un duro golpe a la capacidad de la organización terrorista Yihad Islámica Palestina para llevar a cabo complots terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos". El texto concluye reafirmando la postura de las fuerzas israelíes de actuar "con fuerza para eliminar cualquier amenaza" percibida que se origine en las fronteras del país.

Pocas horas antes del anuncio principal, las FDI habían informado sobre la realización de un “ataque selectivo” contra otro presunto líder de alto rango de la organización en la capital libanesa, aunque en ese momento evitaron proporcionar detalles específicos sobre la identidad del objetivo o el resultado de la acción. Posteriormente, según reportó Europa Press, las Brigadas al Quds validaron la muerte de Adam Adnan al Ozman como consecuencia de un bombardeo israelí perpetrado en el área sur de Beirut.

Hasta el momento de la publicación, Europa Press indicó que no se habían divulgado datos adicionales sobre bajas colaterales ni sobre la magnitud exacta de los daños materiales ocasionados en la zona del ataque. La acción se produce en un contexto de creciente tensión en la región, en el cual los contactos hostiles entre milicias respaldadas fuera de las fronteras israelíes y el propio Estado de Israel se intensifican de forma recurrente, especialmente en el área limítrofe con el sur del Líbano.

Las sucesivas operaciones militares israelíes dentro y en las proximidades del territorio libanés han provocado una escalada de enfrentamientos con diversos grupos armados, entre los que figuran tanto la Yihad Islámica Palestina como Hezbolá y otras milicias asociadas a intereses regionales más amplios, según la cobertura de Europa Press. Dentro de este panorama, el Ejército de Israel recalca que mantendrá sus acciones con el objetivo de contrarrestar lo que describe como amenazas persistentes contra su población y su integridad territorial, poniendo de relieve la vigilancia sobre la actividad de líderes considerados claves en la logística y dirección de ataques contra infraestructuras y civiles israelíes.