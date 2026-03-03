El Ejército israelí asegura haber atacado un complejo nuclear "secreto" cerca de Teherán

El ataque contra la supuesta instalación nuclear en las inmediaciones de Teherán ha generado un alto número de víctimas, que alcanzaría las 800 personas, según los registros de la Media Luna Roja, detalló el medio que citó las declaraciones de la organización el martes. Entre las personas fallecidas se encuentran figuras de alto rango, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como ministros y altos mandos del Ejército iraní. Las repercusiones no se han limitado al ámbito iraní, ya que las autoridades de ese país iniciaron una respuesta militar con el lanzamiento de misiles y drones dirigidos a territorio israelí y a bases estadounidenses presentes en Oriente Próximo, según consignó el medio.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el Ejército de Israel afirmó este martes haber atacado un complejo nuclear "secreto" situado cerca de la capital iraní. Este sitio, en parte subterráneo, habría sido identificado por inteligencia militar después de que Irán trasladara su infraestructura nuclear posterior a ataques realizados en junio de 2025 contra instalaciones como Fordow y Natanz. Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que, lejos de suspender sus actividades nucleares tras esos ataques, Irán optó por reubicar los desarrollos nucleares en instalaciones todavía más protegidas, como respuesta a la amenaza de nuevos bombardeos aéreos.

La detección y el seguimiento de los movimientos de los especialistas iraníes desempeñaron un rol clave en la localización del nuevo emplazamiento, informó el medio. El portavoz del Ejército israelí, brigadier general Effie Defrin, sostuvo durante una rueda de prensa que en el sitio operaba un grupo de científicos de Irán especializados en tecnología nuclear, quienes avanzaban en el desarrollo de capacidades y conocimientos orientados a la obtención de armamento nuclear. "En este centro, un grupo de científicos nucleares operaba en secreto. Desarrollaban capacidades y conocimientos para la adquisición de armas nucleares", citó el medio a Defrin.

Según lo reportado por el medio a partir de comunicados en redes sociales de las Fuerzas de Defensa de Israel, el ataque aéreo permitió ejecutar una acción directa sobre la infraestructura identificada como clave dentro del programa nuclear iraní. Las autoridades militares israelíes anunciaron que la ofensiva impactó directamente en la capacidad de Irán para avanzar con programas que considerarían orientados a la producción de armamento nuclear, con el bombardeo a una instalación parcialmente subterránea diseñada para burlar ataques previos.

La operación se enmarca en una escalada regional que ha tenido como protagonistas a Estados Unidos e Israel, cuyas acciones conjuntas han intensificado las tensiones con el gobierno iraní. Los ataques anteriores a centros neurálgicos del programa nuclear de Irán, como Fordow y Natanz, no habrían detenido la actividad del país en este ámbito, de acuerdo con la interpretación de las fuentes militares israelíes citadas por el medio. Irán habría optado por reforzar la seguridad de sus instalaciones a través del uso de sitios con estructuras subterráneas, con el objetivo de mitigar los efectos de eventuales incursiones aéreas extranjeras.

Tras los hechos, la reacción iraní incluyó el lanzamiento de misiles y aeronaves no tripuladas contra objetivos tanto en Israel como en bases militares de Estados Unidos localizadas en distintos puntos de Oriente Próximo, ampliando el alcance del conflicto más allá de las fronteras iraníes, según informó el medio en base a fuentes oficiales. Esta respuesta se produjo tras la publicación de los datos de la Media Luna Roja que actualizaron el saldo de víctimas fatales, cifra que incluye a miembros del poder ejecutivo y altos mandos militares de Irán.

Las consecuencias de la ofensiva y de la posterior respuesta por parte de Irán han elevado la tensión en la región, mientras continúan circulando informaciones sobre la magnitud de los daños y la cantidad de víctimas asociadas a los ataques, reportó el medio en sus actualizaciones. Las autoridades internacionales monitorean la situación debido a la posibilidad de nuevos episodios de confrontación entre las partes involucradas.