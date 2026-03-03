Cuerpo estará "encima de los precios" para atenuar el impacto en ciudadanos y empresas de la guerra en Irán

El titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sostuvo que el Gobierno está adoptando una postura de vigilancia constante sobre la evolución de los precios, particularmente ante una posible alza sostenida del petróleo derivada de la situación de conflicto en Irán. Esta actitud responde a la intención oficial de evitar repercusiones negativas tanto para los consumidores como para empresas con especial énfasis en el transporte y la actividad industrial. Según informó Europa Press, Cuerpo advirtió que el Ejecutivo implementará acciones inmediatas si la escalada en Oriente Próximo genera subidas significativas, con el objetivo de proteger tanto a los ciudadanos como a los sectores considerados fundamentales para la economía.

Durante una entrevista ofrecida a TVE y citada por Europa Press, Cuerpo explicó que la administración aún considera prematuro efectuar un balance definitivo sobre las consecuencias que la crisis podría tener para la economía nacional. No obstante, remarcó que el Gobierno mantiene un seguimiento estrecho para intervenir en el momento en que las circunstancias lo requieran, especialmente si se desencadenan movimientos especulativos u otros factores que puedan propiciar un encarecimiento excesivo de bienes esenciales.

El responsable de Economía recordó que España ya atravesó una situación de tensión internacional en 2022 con la invasión de Ucrania, lo que permitió establecer mecanismos de reacción ágiles. “Desafortunadamente, ya tuvimos que pasar por un episodio similar en el año 2022 como consecuencia de la invasión de Ucrania, con lo cual estamos perfectamente preparados para saber qué es lo que tenemos que hacer si fuera necesario, protegiendo a través de ese escudo a nuestros ciudadanos y empresas”, señaló el ministro, según recogió Europa Press.

En cuanto a los pasos inmediatos, Cuerpo detalló que “ahora mismo se está en la fase de monitorizar, de hacer un seguimiento”, en referencia al trabajo técnico que evalúa de manera constante las fluctuaciones y supuestos de impacto. El ministro insistió en que el efecto económico dependerá de la duración del conflicto en Oriente Próximo. Mientras la tensión persista y los precios del crudo mantengan una trayectoria alcista, la repercusión sobre los precios internos será prácticamente inevitable, especialmente en los carburantes.

Cuerpo expresó la esperanza de que la incertidumbre se disipe cuanto antes, apuntando que “nosotros esperamos que este conflicto pueda resolverse lo antes posible”. No obstante, añadió que todavía resulta temprano para determinar cómo las actuales dinámicas internacionales se trasladarán al entorno doméstico, en especial respecto al coste de los combustibles y, en consecuencia, al funcionamiento general de las empresas y la vida diaria de los ciudadanos.

El responsable económico subrayó que el Ejecutivo toma medidas preventivas y no descarta la intervención directa para contener posibles incrementos abruptos en los precios. Entre las acciones previstas figura la vigilancia para impedir comportamientos especulativos en los mercados, una cuestión que, según explicó Cuerpo a Europa Press, preocupa porque puede agravar el impacto de la crisis más allá de los factores vinculados a la oferta internacional.

El Gobierno mantendría así su política de protección social y económica, orientada a resguardar tanto el consumo de los hogares como la competitividad de sectores clave del tejido productivo nacional. Transportistas y grandes industrias, que suelen verse afectados de forma directa por variaciones en el costo de la energía, figuran entre los grupos que recibirán especial atención en la toma de decisiones ante eventuales fluctuaciones.

Europa Press publicó que la premisa oficial se basa en intervenir de manera decidida solo si la situación lo requiere, evitando reacciones precipitadas, pero mostrando disposición para aplicar instrumentos que permitan mitigar cualquier efecto adverso en el menor tiempo posible.

El ministro subrayó la prioridad de evitar que la situación internacional concluya en un escenario de encarecimiento que ponga en riesgo la estabilidad económica interna, reiterando que el Ejecutivo se mantendrá “encima de los precios intentando minimizar el impacto para los ciudadanos y para nuestras empresas, incluidos transportistas y grandes industrias”. Estas declaraciones, dadas a conocer por Europa Press, resumen la política de anticipación y contingencia que actualmente maneja el Gobierno frente a la crisis generada en Oriente Próximo y su posible reflejo en la economía nacional.