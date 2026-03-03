Bruselas acusa a Rusia de usar la escalada en Oriente Próximo como "excusa" para no negociar la paz con Ucrania

La portavoz del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, explicó en rueda de prensa desde Bruselas que “para Rusia cualquier excusa para no reunirse es una buena excusa, así que no resulta muy sorprendente”. Con estas palabras se refirió al uso por parte de Moscú del agravamiento del conflicto en Oriente Próximo como argumento para posponer nuevas conversaciones de paz con Ucrania. Pinho destacó que el Kremlin ha mostrado dudas sobre la posibilidad de retomar el diálogo en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, citando la situación inestable provocada por los recientes ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. De este modo, la Comisión Europea denunció que Rusia emplea la escalada bélica en la región como pretexto para evitar encuentros diplomáticos.

Según informó el medio, la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anitta Hipper, añadió que “la ubicación es una excusa” y acusó a Moscú de aprovecharla para “dilatar, posponer y continuar sus ataques contra vidas inocentes en Ucrania”. Ante la consulta sobre si un país miembro de la UE podría ser anfitrión de la próxima ronda de negociaciones, como propuso el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Hipper no ofreció una respuesta concreta. No obstante, reafirmó la posición de la Unión Europea de respaldo a Kiev y reiteró el interés de Bruselas en trabajar para “lograr la paz”, informó la fuente.

El Kremlin, por su parte, expresó que la fecha y la sede para el siguiente encuentro siguen siendo inciertos. El portavoz del gobierno ruso, Dimitri Peskov, afirmó que “aún no está clara la fecha ni el lugar” para las negociaciones, y consideró que es “poco probable” que puedan celebrarse en Abu Dabi si persisten los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. Estas declaraciones de Moscú surgieron poco después de que Zelenski manifestara su confianza en que las conversaciones podrían renovarse durante la misma semana en la capital emiratí, detalló el medio.

Según publicó la Comisión Europea, la última vez que representantes de Moscú y Kiev se reunieron fue la semana anterior en la ciudad suiza de Ginebra. Zelenski reveló que en ese encuentro ambas partes alcanzaron un principio de acuerdo sobre asuntos humanitarios, como el intercambio de prisioneros, así como temas militares. Aunque existía previsión para una nueva ronda en Abu Dabi, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que resultó en la muerte del líder iraní Alí Jamenei provocó que Emiratos Árabes Unidos y otras naciones de la región con presencia de infraestructuras estadounidenses se convirtieran en objetivo de ataques por parte de Irán, detalló la fuente.

Frente a la dificultad de celebrar las negociaciones en Abu Dabi, Zelenski ha sugerido que otras sedes, como Suiza, Turquía, Austria o incluso el Vaticano, mantendrían abiertas sus puertas para acoger futuras conversaciones, considerando que estos países ya han ejercido funciones similares en el pasado. Mientras tanto, la Comisión Europea reafirmó su respaldo a Kiev y abogó por la continuidad del diálogo entre las partes para intentar establecer nuevas bases de entendimiento, informó el medio.