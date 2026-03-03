Agencias

Bruselas abre a consulta pública la revisión de las reglas europeas para garantías públicas

La Comisión Europea ha abierto este martes una consulta pública para recabar aportaciones sobre la revisión de la Comunicación sobre garantías públicas, el instrumento que define cómo Bruselas evalúa este tipo de avales conforme a las normas de ayudas de Estado de la UE.

Se trata de la primera actualización de estas directrices desde 2008 y tendrá como objetivos principales asegurar que las primas de las garantías se ajusten a condiciones de mercado, mejorar la coherencia con el resto de la normativa de ayudas públicas y reducir la carga administrativa para los Estados miembro, según explica el Ejecutivo comunitario.

La revisión responde a los problemas de eficacia, eficiencia y coherencia detectados en la evaluación realizada en 2022, cuyas conclusiones se recogieron en un documento de trabajo publicado en octubre de 2025. Además, la Comisión analizará otras cuestiones que puedan surgir durante esta fase de consulta y en una futura consulta específica.

Entre los aspectos que se estudiarán figura también la posible incorporación de salvaguardas concretas para evitar que las garantías públicas puedan traducirse en ayudas indirectas a entidades prestamistas.

Bruselas prevé finalizar la revisión antes de junio de 2027. Las autoridades nacionales competentes, asociaciones bancarias y de entidades de garantía, grandes empresas, pymes y organizaciones empresariales podrán presentar sus aportaciones hasta el próximo 31 de marzo.

