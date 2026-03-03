Australia asegura que su personal de defensa desplegado en una base en Emiratos atacada por Irán está "a salvo"

El titular de Defensa de Australia advirtió que las restricciones al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz podrían causar repercusiones económicas para su país si la situación persiste durante un periodo prolongado. Richard Marles, citado por la prensa australiana, explicó que el Gobierno monitoriza las implicancias económicas de la tensión en Oriente Medio, especialmente las derivadas de la interrupción de rutas por donde transita gran parte de los suministros globales de petróleo y gas. El responsable indicó que el Ejecutivo estudiará medidas para apoyar a la población australiana ante eventuales aumentos en el coste de vida derivados de estos acontecimientos.

De acuerdo con la información publicada por los medios australianos, Marles confirmó este martes que el personal de defensa desplegado en la base aérea de Al Minhad, localizada en las afueras de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, permanece ileso tras el ataque con drones lanzado por fuerzas iraníes durante el fin de semana. Según sus declaraciones, transmitidas en conferencia de prensa, “Durante la primera noche se produjo un ataque a la base aérea Al Minhad, pero todos los australianos que allí se encuentran están sanos y salvos. No ha habido heridos australianos”.

El medio consignó que las fuerzas australianas utilizan la base de Al Minhad desde hace varios años. Actualmente, explicó Marles, Australia mantiene en la región a más de cien efectivos, la mayoría de ellos desplegados en Emiratos Árabes Unidos. El ministro señaló que estos militares participan en operaciones de apoyo logístico y colaboran con socios internacionales desde esa instalación.

El incidente armado se dio en un contexto de tensión en la zona, según reportaron medios australianos, y ha generado preocupación acerca de la seguridad de los ciudadanos australianos en Oriente Medio. Marles informó que cerca de 115.000 ciudadanos de Australia residen actualmente en la región y resultan afectados por el cierre temporal del espacio aéreo, una medida implementada en respuesta a la escalada reciente en la zona. El funcionario subrayó que resulta esencial que los vuelos comerciales puedan reiniciar sus operaciones tan pronto como se levanten estas restricciones.

Según detalló el ministro, autoridades en Canberra han instaurado equipos para trabajar en distintos escenarios de crisis, dada la magnitud de la comunidad australiana en esta parte del mundo. El gobierno australiano, remarcó Marles, evalúa la evolución de los acontecimientos y colabora con las autoridades emiratíes para garantizar la protección de sus nacionales tanto dentro de la base militar como fuera de ella.

El comunicado recogido por la prensa también incluyó un respaldo de Australia a las medidas internacionales lideradas por Estados Unidos, cuyo propósito declarado busca impedir que Irán desarrolle capacidades nucleares. La postura oficial australiana enfatizó su apoyo a las acciones destinadas a restringir el acceso iraní a tecnología nuclear y reiteró su alineamiento con los aliados occidentales.

Marles hizo hincapié en que las alteraciones al tráfico de mercancías, especialmente en el estrecho de Ormuz, amenazan la estabilidad de los mercados energéticos y podrían incrementar los costos de productos básicos para Australia. El Gobierno australiano, expresó, observa con atención el desenlace de las acciones en la región, evaluando medidas para mitigar cualquier impacto adverso sobre la economía doméstica y la vida cotidiana de sus ciudadanos.

El portavoz también subrayó que el Ejecutivo de Anthony Albanese se mantiene en contacto con sus homólogos en Oriente Medio y en coordinación con otros aliados internacionales, reforzando la vigilancia sobre la situación de seguridad en los puntos estratégicos, como el estrecho de Ormuz y las principales rutas aéreas de la zona. Según consignó la prensa, las autoridades australianas planean mantener una evaluación constante para responder a eventualidades y asistir tanto a su personal militar como a los ciudadanos civiles afectados por la crisis regional.

El Ministerio de Defensa australiano no proporcionó detalles adicionales sobre el alcance de los daños en la base ni sobre la naturaleza exacta del ataque, aunque reiteró que no se produjeron bajas ni heridos entre el contingente nacional. La situación continuará bajo seguimiento mientras persistan las restricciones y las condiciones de seguridad en la región.