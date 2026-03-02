Luis de la Fuente, sobre la 'Finalissima': "La solución sería buscar otra sede"

Luis de la Fuente remarcó que la organización de la ‘Finalissima’ entre España y Argentina enfrenta dificultades logísticas por el conflicto armado que atraviesa Oriente Medio y que, dentro de las negociaciones en marcha, la búsqueda de una sede alternativa se considera como posible solución. El entrenador advirtió que la prioridad inmediata sigue siendo la detención de la violencia en la región antes de resolver cualquier aspecto deportivo, según una entrevista publicada por RNE y replicada por distintos medios.

De acuerdo con RNE, De la Fuente señaló que desconocía novedades respecto a la resolución final sobre el lugar del partido, aunque confirmó la existencia de discusiones para encontrar la manera más viable y segura de celebrar el enfrentamiento. El seleccionador afirmó: “Se está hablando y se está negociando. Lo primero es parar el conflicto, ya que no sabemos lo que se va a dilatar. Se está tratando de dar una solución. La solución sería buscar una sede si es que es posible, pero lo primero es parar el conflicto para recuperar la normalidad. Yo entiendo que la idea es esa, es un poco por donde va la negociación. Es lo que podemos controlar”.

Respecto a los aspectos organizativos, De la Fuente explicó que cambiar la sede no supondría un problema mayor para la planificación del equipo, más allá del traslado, y sostuvo que este tipo de imprevistos forman parte de la dinámica habitual del fútbol profesional. Añadió que los miembros de la delegación están habituados a adaptarse y resolver sobre la marcha: “La gente, los días van a ser exactamente igual, no nos cambia. También estamos acostumbrados a este mundo y nos movemos muy cómodos. Tenemos que estar improvisando, dar soluciones”, declaró según reportó RNE.

Frente al escenario de una posible cancelación o postergación, el entrenador descartó que la selección española renuncie a disputar dos compromisos en la próxima fecha FIFA. De la Fuente manifestó que está convencido de que buscarán otro rival si la Finalissima queda inhabilitada circunstancialmente: “Entiendo que jugaríamos otro partido. Lo que está claro es que nosotros queremos jugar el partido. Es muy interesante para todos, nosotros desde noviembre no hemos estado juntos. Es difícil hacer un planteamiento de una selección que no se ha visto en seis meses, aunque somos una selección ya con una constitución muy sólida y nos conocemos mucho”, detalló el seleccionador en declaraciones recogidas por la emisora.

RNE también transmitió las impresiones de De la Fuente acerca de la alternativa de celebrar la Finalissima en territorio español. El técnico consideró que se trata de una decisión compleja, aunque expresó su deseo de protagonizar el duelo en casa y resaltó el impacto que tendría para la afición local: “Sería un espectáculo fantástico. Va a vibrar de cualquier manera, pero obviamente estando en casa se acercarían más aficionados al estadio”, afirmó durante la citada entrevista.

En relación con las expectativas puestas en España de cara al Mundial de 2026, De la Fuente contestó, según publicó RNE, que asume con serenidad el favoritismo que sectores de la prensa y de la afición atribuyen al combinado nacional. El seleccionador argumentó que la amplitud de candidatos en la próxima Copa del Mundo representa una oportunidad inédita, pero evitó pronósticos categóricos: “Nos sentimos capaces de ganar el Mundial, pero eso no garantiza nada. Vamos a tener la oportunidad de vivir el primer Mundial en el que el abanico de equipos que pueden ganar sea tan amplio. No garantiza nada, pero es bueno que te tengan en la ecuación, algo bueno se estará haciendo”.

La entrevista recogida por RNE destaca que tanto la Federación Española como el cuerpo técnico dirigen actualmente sus esfuerzos a gestionar la situación generada por la coyuntura internacional, priorizando en todo momento el bienestar de los protagonistas y el público, antes que los intereses deportivos inmediatos. El organismo y los responsables de la selección continúan pendientes de la evolución de los acontecimientos y mantienen abiertas las opciones para celebrar el partido bajo condiciones óptimas de seguridad y normalidad.