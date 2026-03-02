Cuerpo defiende avanzar con el acuerdo comercial de la UE con EEUU al margen del conflicto en Irán

El retraso en la ratificación por parte del Parlamento Europeo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos responde a la incertidumbre generada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la cual dejó sin efecto una porción significativa de los aranceles impulsados por la Administración estadounidense en abril del año anterior. Según reportó Europa Press, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, consideró imprescindible que Bruselas mantenga la hoja de ruta pactada con Washington, desconectando la implementación del pacto de la actual tensión internacional por el conflicto con Irán.

Durante su participación en el evento 'Ideas Lab 2026', en Bruselas, Carlos Cuerpo enfatizó que la Unión Europea alcanzó el pasado verano un punto de entendimiento con Estados Unidos en materia comercial. El ministro destacó la necesidad de que la UE continúe avanzando con su parte del acuerdo, independientemente del entorno geopolítico, y reafirmó el compromiso europeo de actuar como socio confiable. De acuerdo con Europa Press, Cuerpo declaró que “tenemos que seguir adelante con la implementación de nuestra parte del acuerdo. Somos un socio confiable y así tiene que seguir siendo”.

El acuerdo comercial cuya implementación defiende España se encuentra actualmente en un periodo de incertidumbre debido a un contexto jurídico y político complejo. Europa Press explicó que la Eurocámara postergó la votación de marzo, esperando mayor claridad respecto al marco de los aranceles estadounidenses tras la citada decisión judicial y una medida posterior del Gobierno de Estados Unidos, que fijó un arancel global del 10%. Tal como indicó Europa Press, varios grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo optaron por suspender temporalmente el procedimiento de ratificación hasta aclarar el futuro de las medidas arancelarias y asegurar una aplicación efectiva del pacto.

Carlos Cuerpo insistió en la importancia de garantizar estabilidad y previsibilidad para las empresas europeas, especialmente en relación a su actividad en el mercado estadounidense, que calificó como especialmente relevante para los intereses económicos del continente. El ministro subrayó que mantener la coherencia y la fiabilidad en los compromisos europeos es fundamental para preservar un marco estable de operaciones empresariales, elemento esencial para los inversores y los agentes económicos en el contexto de relaciones comerciales internacionales.

El medio Europa Press detalló que, durante el intercambio con la prensa, Carlos Cuerpo fue consultado acerca de si los últimos ataques protagonizados por Estados Unidos contra Irán tendrían que pesar sobre la decisión europea de avanzar en el acuerdo. Frente a esta cuestión, el ministro reiteró la conveniencia de separar el debate comercial de la escalada geopolítica actual, defendiendo que la UE debe preservar su responsabilidad institucional y no condicionar el proceso de ratificación a factores externos al texto pactado con Washington.

La disputa internacional y las reacciones judiciales en Estados Unidos han contribuido a una mayor cautela dentro de la Eurocámara, cuyos miembros consideran necesario definir con claridad el nuevo entorno arancelario antes de formalizar la ratificación. Europa Press informó que la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense y la imposición de un arancel uniforme representan factores clave que han impulsado la solicitud de un aplazamiento, a la espera de nuevos desarrollos que puedan ofrecer certeza legal y comercial a las partes involucradas.

En este marco, el Gobierno español reafirma su postura de respaldo al avance del acuerdo, con el objetivo de consolidar el vínculo transatlántico y proporcionar certezas al sector empresarial europeo. Según publicó Europa Press, la intervención de Carlos Cuerpo busca transmitir la idea de que la estabilidad y la predictibilidad son activos fundamentales a la hora de orientar la política comercial de la Unión Europea frente a sus principales socios internacionales.