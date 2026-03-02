Comienzan las jornadas 'Tiempo Mujer 2026', de APEMECAC, para visibilizar el "impacto real" de la mujer en la sociedad

Torrelavega acoger este lunes y martes las jornadas 'Tiempo Mujer 2026', organizadas por la asociación empresarial APEMECAC con motivo del Día Internacional de la Mujer, que tienen como objetivo visibilizar "el impacto real" del papel de la mujer en la empresa, las instituciones y la sociedad, así como promover avances hacia una igualdad efectiva.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha inaugurado el evento, en el que ha advertido que los logros alcanzados en materia de igualdad no pueden darse por consolidados. "Nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos, pero tenemos que seguir avanzando", ha afirmado.

En este sentido, ha alertado de que "hay veces que la igualdad puede llegar a cuestionarse por parte de la juventud", por lo que ha insistido en la necesidad de continuar trasladando mensajes firmes en defensa de los derechos logrados.

Gómez del Río ha destacado la importancia de espacios como 'Tiempo Mujer 2026', que considera fundamentales para intercambiar puntos de vista y "pensar siempre en el futuro, en qué podemos hacer para mejorar".

Asimismo, ha expresado su orgullo por el papel que desempeñan las mujeres en Cantabria, con varias al frente de instituciones clave. "Me siento especialmente orgullosa de ser cántabra en una comunidad donde la presidenta del Parlamento es mujer, la presidenta del Gobierno es mujer, la rectora es mujer, y donde hay tantas alcaldesas liderando sus municipios", ha señalado.

La consejera también ha puesto en valor el liderazgo femenino en el ámbito social, destacando que "en muchas organizaciones y ONG casi siempre hay una mujer liderando, y detrás de esas mujeres hay otras muchas apoyando".

En su discurso, ha incidido en la responsabilidad colectiva de no retroceder en derechos. "No se puede dar ni un paso hacia atrás", ha insistido, señalando como uno de los principales retos la lucha contra la violencia de género. "Es una lacra que no podemos permitir", ha asegurado, recordando que el Gobierno de Cantabria continúa reforzando recursos y políticas en este ámbito.

Otro de los ejes centrales de su intervención, según ha informado el Gobierno, ha sido la conciliación, donde ha defendido la importancia de las políticas que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar, así como el reconocimiento a las mujeres cuidadoras. "Tenemos que dar las gracias a nuestras madres porque hemos llegado hasta aquí por ellas", ha señalado, apuntando que corresponde ahora a la generación actual asumir también responsabilidades de cuidado.

Por ello, ha abogado por seguir fortaleciendo tanto las políticas de conciliación como los apoyos dirigidos a las mujeres que desempeñan labores de cuidado.

Durante el acto inaugural, la consejera ha estado acompañada por la directora general de Igualdad y Mujer, Tamara González; el concejal de Desarrollo Local, Empleo y Dinamización Poblacional, Plan Estratégico, TIC y Comunicación con la Ciudadanía del Ayuntamiento de Torrelavega, Jesús Sánchez; el presidente de APEMECAC, Miguel Rincón; y la directora de Relaciones Institucionales, RSC y Sostenibilidad del Grupo Pitma, María Eugenia Cuenca.

PROGRAMA

El programa se desarrollará los días 2 y 3 de marzo en la Cámara de Comercio de Torrelavega, mediante mesas redondas y coloquios en los que se abordarán distintas perspectivas relacionadas con la igualdad, la inclusión social, el emprendimiento y la acción social.

En las jornadas participarán entidades como Cruz Roja Española, AMAT, Cáritas Diocesana de Santander, Moda Re, Mundo Cooperante, Grupo Pitma, ATA Cantabria, ADMEC, Proyecto Hombre Cantabria, AMICA, Tolerancia Cero al Bullying y la Cocina Económica de Santander, entre otras.

Precisamente, en la jornada de hoy, la directora general de Igualdad y Mujer, Tamara González, ha participado en la mesa 'La igualdad como política pública: de la estrategia a la acción'.

La iniciativa cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Torrelavega, así como con la implicación de numerosas entidades públicas, empresariales y sociales, consolidándose como una cita destacada dentro de los actos conmemorativos del 8 de marzo.