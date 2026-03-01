'La cena', Mejor Guión Adaptado en los Premios Goya 2026

La cuadragésima edición de los Premios Goya, celebrada en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona, otorgó el máximo reconocimiento en la categoría de Mejor Guión Adaptado a Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por la obra ‘La cena’. Según informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España durante la gala de este sábado, los escritores se posicionaron al frente de un grupo de nominados que incluyó a Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por ‘Ciudad sin sueño’, Celia Rico Clavellino con ‘La buena letra’, Carla Simón por ‘Romería’ y Eva Libertad con ‘Sorda’.

De acuerdo con lo publicado por la Academia, ‘La cena’ destacó entre las propuestas seleccionadas para esta edición especial de los premios, que marcan cuatro décadas de reconocimiento a las producciones cinematográficas más relevantes del país. La entrega de los galardones, en la que participan las figuras más destacadas del sector audiovisual español, constituye uno de los eventos anuales de mayor visibilidad para la industria, según consignó la institución en su cobertura de la gala.

Tal como detalló la Academia de Cine, la elección de Mejor Guión Adaptado responde a un proceso de valoración en el que los miembros del organismo analizan la calidad narrativa, la fidelidad y reinterpretación del material original, así como la aportación creativa de los autores en su versión para la pantalla. En esta oportunidad, el guion de Oristrell, Gómez Pereira y García Serrano fue considerado sobresaliente frente a los otros candidatos, según reportó el medio encargado del seguimiento de la ceremonia.

Los Goya se entregan desde 1987 como resultado de la votación de los miembros de la Academia, reconociendo cada año a las producciones y profesionales que contribuyen al desarrollo del cine español. En esta cuadragésima gala, destacados talentos compitieron en las diversas categorías, con especial atención al apartado de Mejor Guión Adaptado, donde ‘La cena’ logró imponerse entre obras reconocidas por la crítica y la audiencia.

El medio citado también informó que la gala de 2026 en Barcelona reunió a creadores, directores, actores y equipos técnicos en una noche enfocada en premiar la creatividad y la excelencia narrativa. Además de la distinción al Mejor Guión Adaptado, se entregaron galardones en distintas categorías, consolidando el evento como referencia obligada para la producción cinematográfica nacional.

Entre los nominados a Mejor Guión Adaptado, Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel presentaron ‘Ciudad sin sueño’, una obra que llamó la atención por su propuesta temática, mientras que Celia Rico Clavellino, con ‘La buena letra’, figuró también entre las alternativas destacadas de la edición, detalló la Academia. El trabajo de Carla Simón en ‘Romería’ y la propuesta de Eva Libertad con ‘Sorda’ completaron la lista de finalistas, agregando diversidad temática y estilística a la competencia de este año.

La presencia de los profesionales premiados y los candidatos en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona agregó especial relevancia a la ceremonia, que marca un hito para la industria audiovisual española. Según información difundida por la organización, la producción y realización de los Premios Goya continúa consolidándose como plataforma fundamental para la proyección de talentos dentro y fuera del país.

El evento, transmitido por distintos medios nacionales, resaltó la trayectoria y el impacto de los galardonados, quienes reciben el respaldo de la comunidad cinematográfica para garantizar la continuidad y expansión de la creatividad en el cine español. Según consignó la Academia, la selección de premiados cumple con criterios de excelencia, innovación y aporte sustancial a la cultura nacional, factores que se vieron reflejados en la entrega a los creadores de ‘La cena’.

La edición número 40 de los Premios Goya reafirma la posición de estos galardones como referente indiscutible para la valoración del cine en España y como punto de encuentro de la variedad y riqueza de las propuestas audiovisuales contemporáneas.