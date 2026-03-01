Bezzecchi arrasa, Acosta se pone líder y Marc Márquez pincha en Tailandia

Pedro Acosta logró escalar posiciones durante la carrera larga en el Circuito de Chang, en Buriram, hasta ubicarse en la segunda posición, un resultado que le permitió iniciar el Mundial de MotoGP como líder de la clasificación con 32 puntos. Según informó Europa Press, el murciano demostró un rendimiento sólido, ya que partió desde la sexta plaza y, en los compases finales, superó a Raúl Fernández para asegurarse un lugar en el podio y protagonizar así el inicio de la temporada.

El medio Europa Press detalló que la victoria en el Gran Premio de Tailandia recayó en el italiano Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia, quien partió desde la pole position conseguida el sábado. Bezzecchi, que no logró finalizar la carrera al esprint en esa jornada debido a una caída, mantuvo el control durante la prueba del domingo y consiguió la primera victoria dominical del curso sin rivales que pudieran inquietarle en el liderato.

Raúl Fernández, también de Aprilia, completó el podio tras haber salido desde la primera línea y mantenerse en posiciones de privilegio durante la mayor parte de la carrera. Fernández fue superado por Acosta a falta de cuatro vueltas, lo que lo relegó al tercer puesto, obteniendo así 23 puntos y la tercera plaza en la tabla general provisional.

Un giro inesperado afectó a Marc Márquez, piloto de Ducati, quien se encontraba rodando cuarto y aspiraba al podio después de haber partido desde la segunda posición de la parrilla. Europa Press reportó que un pinchazo en el neumático trasero, cuando restaban solo cinco vueltas para el final, lo dejó fuera de la zona de puntos y frustró sus expectativas para esta primera cita de la temporada.

A la situación de Marc Márquez se sumó la caída de su hermano Álex Márquez, también de Ducati, eliminando así a ambos pilotos de la carrera poco después del contratiempo mecánico del primero. El medio subrayó que, durante este mismo periodo, Joan Mir, representante de Honda, se vio obligado a abandonar por problemas técnicos en su moto.

El vigente campeón del mundo, Jorge Martín, piloto de Aprilia, alcanzó la cuarta posición este domingo, lo que lo deja igualmente en la cuarta plaza del campeonato de pilotos con un total de 18 puntos. Los resultados de la prueba en Tailandia configuran una clasificación general liderada por Acosta, seguido de Bezzecchi y Fernández, en tanto que Martín se sitúa al acecho en la cuarta colocación.

Bezzecchi, llamado a ser uno de los protagonistas de la temporada, supo reponerse de la caída sufrida en la prueba al esprint del sábado. Según publicó Europa Press, el piloto italiano dominó desde el inicio, consolidándose en la cabeza de carrera y manteniendo el ritmo hasta cruzar primero la línea de meta.

Acosta, que el sábado se había adjudicado la carrera al esprint, refrendó su buen momento al imponerse en la lucha por el segundo lugar sobre Fernández en la fase decisiva de la carrera. La actuación del español lo coloca, tras una sola prueba, al frente del campeonato, una posición que intentará sostener en las próximas fechas del calendario.

Europa Press consignó que, además del accidente de los hermanos Márquez y el abandono de Mir, la competencia estuvo marcada por la fiabilidad de las máquinas en condiciones exigentes, así como por la estrategia de los equipos en la gestión de los neumáticos, punto determinante para el desenlace de la prueba principal.

La tabla provisional de pilotos tras la cita inaugural muestra una diferencia de siete puntos entre Acosta y Bezzecchi, mientras que Fernández suma un punto menos respecto al italiano. El desarrollo del campeonato promete ajustes en las posiciones conforme avance el certamen, con Martín intentando recortar distancias desde la cuarta posición y con varios pilotos aspirantes a los primeros puestos pendientes de mostrar su mejor rendimiento en las siguientes fechas.

De acuerdo con la información ofrecida por Europa Press, el Circuito de Chang fue el escenario de una apertura de temporada en la que sobresalieron las estrategias de adelantamiento y la capacidad de resistencia de los pilotos españoles. Además, quedó patente la dificultad de gestionar la carrera en sus momentos finales, cuando los incidentes técnicos modificaron la lucha por los puntos y condicionaron el resultado para algunos de los protagonistas más destacados.