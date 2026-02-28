Hansi Flick: "Cuando Lamine Yamal disfruta jugando, es perfecto para él y para nosotros"

Fermín desempeñó un papel destacado en el esquema defensivo del Barcelona durante el reciente triunfo sobre el Villarreal, contribuyendo de manera decisiva tanto en la presión como en la recuperación del balón. Esta actuación individual se suma a los esfuerzos colectivos que, según reportó Europa Press, permitieron al equipo mostrar una dinámica renovada y mayor intensidad, aspectos que el entrenador Hansi Flick consideró cruciales para los próximos retos en LaLiga y la Copa del Rey.

Durante la conferencia posterior al encuentro, Flick abordó el impacto del joven Lamine Yamal, autor de un triplete en la victoria por 4-1 sobre el Villarreal en la jornada 26. De acuerdo con Europa Press, el técnico alemán expresó que cuando Lamine Yamal se divierte dentro del campo, el beneficio se extiende tanto para él como para todo el plantel: “Cuando Lamine Yamal disfruta jugando, es perfecto para él y para nosotros”. Flick señaló además que la confianza adquirida tras marcar el primer gol facilita la consecución de los siguientes, una circunstancia que consideró especialmente positiva dado el contexto de juventud y proyección del jugador.

El estratega explicó que el talento de Lamine Yamal resulta evidente incluso cuando los rivales refuerzan su marcaje sobre él, enfrentándolo con dos o tres futbolistas. A pesar de su corta edad, Flick subrayó la capacidad del delantero para afrontar duelos uno contra uno y seguir aportando al ataque. El técnico reiteró su satisfacción por el rendimiento de Lamine, declarando estar “muy contento con lo que ha pasado”, haciendo referencia a los tres tantos conseguidos ante el conjunto castellonense.

En cuanto al equipo en su conjunto, Flick valoró que el partido sirvió para recuperar la confianza y elevar el nivel competitivo. Según detalló Europa Press, el entrenador resaltó que el funcionamiento del equipo en la primera parte permitió generar más ocasiones de gol que las finalmente concretadas, aunque mostró su conformidad con el resultado y el desempeño mostrado a lo largo de los noventa minutos. Insistió en que la actuación colectiva respondió a lo que buscaba, puntualizando que “todos los jugadores nos han dado lo mejor y ha sido bueno verlo”.

Dentro de su análisis, Flick también reflexionó sobre recientes dificultades de cara al gol en partidos previos frente a rivales como la Real Sociedad, donde el equipo generó muchas oportunidades sin poder concretarlas. En palabras recogidas por Europa Press, el entrenador recalcó la necesidad de los tres goles obtenidos ante el Villarreal como un impulso para el grupo en el camino hacia recuperar un nivel de eficacia ofensiva.

Otro aspecto abordado en la comparecencia fue el plan específico para presionar sin el balón. Flick destacó la importancia de reducir las distancias entre jugadores al momento de perder la posesión, lo que permitió al Barcelona presionar de inmediato y dificultar la salida del Villarreal. En opinión del técnico, este factor será determinante también en el encuentro de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, instancia en la que el conjunto azulgrana buscará revertir la eliminatoria.

Flick fue consultado sobre la figura de Pedri González, equiparado por una periodista con un profesor que ingresa en el aula o con un superior entrando a la oficina. El entrenador valoró la influencia de Pedri en la estructura y la tenencia del balón, abriendo la posibilidad de que sea titular en el compromiso copero del martes. Flick señaló que la presencia de Pedri aporta equilibrio y es determinante para consolidar el estilo de juego que busca implementar.

En el repaso táctico, el entrenador profundizó en la necesidad de que la presión tras pérdida del esférico implique a todas las líneas, desde el ataque hasta la defensa, afirmando que este enfoque dificulta el desarrollo de cualquier adversario. De acuerdo con Europa Press, el responsable técnico observó avances respecto a partidos anteriores en cuestiones de dinamismo, intensidad y confianza, remarcando la necesidad de mantener ese nivel colectivo frente a las próximas exigencias del calendario.

Con relación a la aportación de Fermín, Flick destacó su participación en tareas defensivas y su aportación a la presión alta, valorando que tanto en el reciente encuentro como en el pasado frente al Levante, el rendimiento sin balón alcanzó un estándar que no se consiguió ante equipos como el Atlético de Madrid o el Girona. El entrenador del Barcelona consideró fundamental recuperar la capacidad de defender como unidad y citó la experiencia de la pasada temporada como referencia de este comportamiento colectivo.

La selección de Marc Bernal por encima de Marc Casadó en la convocatoria llamó la atención de los medios presentes. Flick explicó, según consignó Europa Press, que Casadó tuvo limitaciones en los entrenamientos previos, situación que posicionó a Bernal como alternativa prioritaria. Remarcó que Bernal atraviesa un buen momento de forma y ha demostrado aportar estructura en la circulación y retención del balón, además de haber marcado goles en partidos recientes. El técnico valora especialmente su habilidad para mantener la posesión y orientar el juego hacia ambos costados, aspectos que considera prioritarios en su esquema.

Flick concluyó sus intervenciones refiriéndose a la importancia de sostener la intensidad y la cohesión grupal. El entrenador enfatizó que la recuperación de la confianza y la aceleración del ritmo colectivo resultan imprescindibles para los desafíos inmediatos en la liga doméstica y las competiciones eliminatorias, según subrayó Europa Press durante la cobertura tras el partido.