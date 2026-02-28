Arranca la ceremonia de la 40 edición de los Premios Goya

La entrega del Goya Internacional a Susan Sarandon se convirtió en uno de los momentos más destacados de la 40 edición de los Premios Goya, realizada en Barcelona y marcada por importantes galardones honoríficos y destacadas actuaciones musicales. El evento congregó a figuras representativas del cine y la música, mientras los premios principales recayeron sobre películas que encabezan la temporada por número de nominaciones.

Según informó el medio, la ceremonia comenzó la noche del sábado 28 de febrero, pasadas las 22.00 horas, en el Auditori CCIB de Barcelona. La gala, conducida por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, continuó la tradición itinerante que los Premios Goya han adoptado en los últimos años. Desde que en el año 2000 la entrega de premios dejó Madrid para celebrarse en Barcelona por primera vez, la organización ha impulsado el recorrido por diversas ciudades: Sevilla en 2019 y 2023, Málaga en 2020 y 2021, Valencia en 2022, con Valladolid como sede planificada para 2024 y Granada para 2025.

El medio destacó que, en esta edición, las películas “Los domingos” y “Sirat” partieron como máximas aspirantes, acumulando 13 y 11 nominaciones respectivamente. Otras producciones con múltiples candidaturas fueron “Maspalomas” con 9, “La Cena” con 8, y tanto “Sorda” como “El Cautivo” sumando 7 nominaciones cada una. En ambas categorías de Mejor Dirección y Mejor Película coinciden tres títulos: “Los domingos”, “Maspalomas” y “Sirat”.

En la principal categoría, el Goya a Mejor Película, compiten “La Cena”, “Los domingos”, “Maspalomas”, “Sirat” y “Sorda”. En cuanto a la dirección, figuran como nominados Alauda Ruiz de Azúa por “Los domingos”, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por “Maspalomas”, Carla Simón por “Romería”, Oliver Laxe por “Sirat” y Albert Serra por “Tardes de Soledad”.

De acuerdo con lo publicado, el apartado documental reconoce la labor de Albert Serra (“Tardes de Soledad”), Isaki Lacuesta y Elena Molina (“Flores para Antonio”), Hernán Zin (“Todos somos Gaza”), Álvaro Longoria (“The Sleeper. El Caravaggio perdido”), y Gaizka Urresti (“Eloy de la Iglesia. Adicto al cine”).

Una de las nominaciones más llamativas de la edición recae en Victor Manuel, quien recibe su primera mención al Goya a Mejor Canción Original gracias al tema “Y mientras tanto, canto”, compuesto para la película “La cena”.

El medio consignó que la figura de Gonzalo Suárez ocupará un lugar relevante durante la ceremonia, al recibir el Goya de Honor. Suárez, cineasta, escritor y periodista, es reconocido por una trayectoria amplia que ha abarcado diversos campos de la cultura y el arte en España.

Entre las actuaciones musicales previstas para la gala figuran las de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina, Ángeles Toledano y Rigoberta Bandini, quien, además de codirigir la ceremonia, actuará nuevamente sobre el escenario.

Los Goya de este año retomaron el formato de gala con presentadores vinculados al cine y la música, y mantuvieron la alternancia de sedes iniciada en los últimos años, según detalló el medio. Las películas líderes en nominaciones consolidan la expectativa alrededor de la gala, mientras que los premios honoríficos y reconocimientos internacionales subrayan la dimensión cultural del evento.