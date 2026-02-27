La Universidad de Columbia denuncia la detención de una estudiante en una residencia por agentes federales

Una estudiante azerí de la Universidad de Columbia, Ellie Aghayeva, relató tras su liberación que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y que se encontraba todavía en estado de conmoción luego de su detención por parte de agentes federales. Horas después del incidente, Aghayeva confirmó a través de sus redes sociales que había sido puesta en libertad, agradeciendo el apoyo recibido y expresando que estaba segura de regreso a su casa. El hecho que protagonizó Aghayeva derivó en una denuncia pública de la presidenta de la Universidad de Columbia, Claire Shipman, quien señaló que agentes federales irrumpieron en una residencia de la institución educativa, ocultando sus identidades y sin presentar orden judicial, según reportó el medio Columbia Daily Spectator.

Según detalló Shipman en una carta oficial difundida por la web de la universidad, el jueves cinco agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ingresaron en un edificio residencial fuera del campus de Columbia. Los funcionarios, que declararon pertenecer a la policía y estar en la búsqueda de una menor desaparecida, mostraron imágenes de la supuesta joven y procedieron a dirigirse directamente al apartamento de Aghayeva. La nota de Shipman, citada por Columbia Daily Spectator, afirma que tanto la historia como la identidad de los agentes resultaron ser falsas una vez dentro de la residencia universitaria. Un agente de seguridad pública de la universidad pidió reiteradamente ver una orden judicial, además de solicitar tiempo para contactar a su superior, pero los agentes federales no atendieron ninguna de estas demandas y sacaron del lugar a la estudiante.

De acuerdo con el relato publicado por Columbia Daily Spectator, la presidenta de Columbia calificó la irrupción de los federales como un procedimiento “rápido” y contrario al protocolo habitual de la institución. Shipman insistió en que falsificar la identidad y presentar información errónea constituye una infracción a las normas establecidas para el ingreso a los edificios de la universidad. Explicó además que cualquier fuerza policial que desee entrar en una residencia debe presentar una orden judicial o una citación y actuar en línea con las regulaciones legales y éticas, explicitando que estas exigencias también rigen para organismos federales como el DHS y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La situación generó reacciones inmediatas entre figuras políticas de Nueva York. Según consignó el medio citado, la gobernadora Kathy Hochul expresó su respaldo a la dirigente universitaria y destacó por redes sociales su intención de impulsar un proyecto de ley que prevé restringir el acceso del ICE a espacios considerados “ubicaciones sensibles”, como escuelas y residencias universitarias. Hochul sostuvo que el Estado de Nueva York tomará medidas para evitar que ocurrencias similares se repitan en el futuro. Por su parte, el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani informó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de reunirse con él para abordar directamente el caso de Aghayeva. Mamdani explicó que transmitió su preocupación sobre la detención y anunció a través de sus redes sociales que la estudiante sería liberada próximamente, lo que finalmente ocurrió esa misma jornada.

El Departamento de Seguridad Nacional envió después una declaración al Columbia Daily Spectator, en la que expuso que los agentes se identificaron verbalmente y llevaron visibles sus insignias en el cuello cuando accedieron al edificio donde residía la estudiante. En esa versión, la dependencia federal explicó también que el ingreso al apartamento se produjo con la autorización del encargado del edificio y de una de las compañeras de habitación de Aghayeva. Los agentes señalaron que la estudiante fue arrestada a raíz de una orden de cancelación de su visado, que databa de 2016 bajo la Administración de Barack Obama, debido a la inasistencia a clases. La institución aclaró que la joven no tenía en curso ningún proceso de apelación o trámite migratorio pendiente y que fue liberada en espera de la audiencia correspondiente.

La misiva oficial universitaria incluyó un agradecimiento a las autoridades locales que intervinieron tras conocerse la situación. Shipman subrayó que la cooperación y el sostén tanto de la gobernadora como del alcalde resultaron fundamentales durante las horas posteriores a la detención. En el comunicado, la mandataria universitaria reiteró el rechazo institucional ante procedimientos que, en su opinión, vulneran los derechos de los alumnos y superan los límites legales y éticos acordados para la actividad de cuerpos federales en el ámbito educativo.

Ellie Aghayeva, al salir en libertad tras varias horas de detención, expresó en redes sociales que se encontraba agradecida y que prefería abstenerse de proporcionar más información en el momento, debido a la cantidad de solicitudes de los medios y la sorpresa por lo vivido. Pidió comprensión y avisó que tomaría un tiempo antes de pronunciarse en mayor profundidad sobre el caso. El incidente generó inquietud dentro de la comunidad universitaria y reabrió el debate sobre la actuación de agencias federales en el entorno académico y residencial, conforme reflejaron las coberturas del Columbia Daily Spectator durante la jornada.

El comunicado del Departamento de Seguridad Nacional enviado al periódico universitario reiteró que los agentes mantuvieron en todo momento una identificación visible, aunque según la versión de la universidad esa circunstancia fue desmentida por testigos y por la presidenta Shipman, quien insistió en que no existió transparencia en el procedimiento y que no se presentó la documentación adecuada. Además, fuentes del entorno universitario señalaron la preocupación ante la posibilidad de que hechos semejantes impliquen riesgos para la confianza y seguridad de estudiantes y personal en el campus.

La ofensiva política tras el suceso incluyó el respaldo de la gobernadora Kathy Hochul a una reforma que limitaría aún más la capacidad de las agencias federales de operaciones dentro de las instalaciones universitarias sin autorización judicial expresa. El caso de Aghayeva pasó a ocupar parte de la agenda pública en Nueva York, y otras voces dentro del mundo académico local y nacional comenzaron a manifestar inquietudes similares sobre la protección de la autonomía institucional frente a intervenciones externas.

Según publicó Columbia Daily Spectator, la discusión sobre el papel del ICE y de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional en asuntos vinculados a la inmigración dentro de recintos universitarios se encuentra en el centro del debate por las repercusiones legales y los efectos sobre la vida académica. El episodio relatado por la Universidad de Columbia puso sobre la mesa la tensión existente entre la normativa migratoria federal y las garantías ofrecidas por las autoridades educativas en materia de privacidad y derechos estudiantiles.