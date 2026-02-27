La 43ª edición de la Carrera del Agua batirá su récord con más de 5.000 corredores el 15 de marzo en Madrid

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes la 43ª edición de la Carrera del Agua, que tendrá lugar el 15 de marzo, y batirá su récord de participantes con más de 5.000, en un año en el que está enmarcada en los actos del 175 aniversario de Canal de Isabel II como antesala a la celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo).

El consejero delegado de la compañía, Mariano González, ha anunciado que la prueba contará en su línea de salida con los atletas Lidia Campo y Alejandro Jiménez, bicampeones de este evento que puede realizarse en las modalidades de 5 y 10 kilómetros y cuyo circuito está homologado por la Real Federación Española de Atletismo, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Esta distinción permite a los corredores acreditar su marca para la inscripción en otras competiciones. Este año, la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los aficionados un total de 6.000 dorsales, tras el éxito de la edición del año pasado en la que se completó el cupo de 4.500 competidores.

La Carrera del Agua es una iniciativa con la que Canal busca ensalzar la calidad de este recurso de la región, promover su uso responsable y resaltar su valor fundamental para la salud, el desarrollo y el bienestar. Por este motivo, el día de la prueba se servirá agua del grifo en vasos reciclables tanto a los corredores en los puntos de avituallamiento como a los espectadores que se acerquen a la línea de meta.

El trazado más largo saldrá de la calle Mateo Inurria y unirá dos de los depósitos de agua más importantes de Madrid: el Cuarto Depósito, situado en Plaza de Castilla, y el Tercer Depósito, en el barrio de Chamberí.

Por su parte, la salida del circuito corto estará ubicada en la calle Padre Damián. La meta de ambas categorías se encontrará en el paseo San Francisco de Sales. La jornada comenzará a las 9 horas con la competición de 5 km, mientras que el pistoletazo de salida a la de 10 km, más multitudinaria, se dará 30 minutos más tarde, para evitar que el grueso de las dos carreras coincida durante su desarrollo.

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 14 DE MARZO

Con varias décadas de historia, la Carrera del Agua es una de las pruebas populares con mayor tradición en la región y también una de las más rápidas, puesto que su perfil favorable contribuye a la obtención de buenas marcas personales. Las inscripciones, disponibles en la página web oficial, permanecerán abiertas hasta el 14 de marzo o hasta que se agoten los dorsales.

El precio es de 11,50 euros para el recorrido de 5 km y de 16,50 euros para el 10 km. Incluye la acreditación de la marca, el avituallamiento, una camiseta técnica con diseño exclusivo, la asistencia médica y el servicio de guardarropa en meta.

Por su parte, el de ropero móvil, con un coste de 3 euros por persona, tendrá un fin benéfico: los fondos recaudados se donarán a la Fundación AMPAO, que promueve una oferta de ocio para las personas con discapacidad intelectual en Madrid.