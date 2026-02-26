La española Bouzas sigue su mala racha en Mérida con una dura derrota

En la presente edición del torneo WTA 500 de Mérida, la tenista española Jéssica Bouzas sumó su sexta derrota en lo que va del año, quedando fuera de la competencia tras perder ante la polaca Magdalena Frech. Con este resultado, según detalló el medio de comunicación, Bouzas acumula solo dos victorias frente a seis tropiezos en sus ocho partidos disputados durante la temporada, manteniéndose en una racha negativa que se extiende desde el inicio de 2026. La eliminación de Bouzas deja a Cristina Bucsa como la única jugadora española en la ronda de cuartos de final del certamen celebrado en México.

De acuerdo con la información publicada, Bouzas cayó por marcador de 6-0 y 6-3 frente a Frech, quien se consolidó como su rival más complicada con un registro favorable de tres victorias y una derrota en sus enfrentamientos directos. El rotundo resultado en la pista reflejó las dificultades que enfrenta la tenista gallega, que solo pudo hacerse con tres juegos a lo largo del partido.

Tal como consignó la fuente, la primera manga se resolvió a favor de Frech en menos de treinta minutos. Bouzas no logró establecer ritmo ni ganar confianza, permitiendo una ventaja contundente para la tenista polaca. El inicio del segundo set mostró una breve reacción de la española, quien rompió el saque de su adversaria en el primer turno; sin embargo, Frech respondió adjudicándose los cuatro juegos siguientes y revirtiendo rápidamente cualquier amago de recuperación por parte de Bouzas.

El desarrollo del segundo set incluyó un nuevo quiebre por parte de la española, pero la jugadora de Pontevedra no pudo consolidar ese momento favorable. Según explicó el medio, Bouzas no logró mantener la ventaja y terminó cediendo el parcial, completando una nueva eliminación temprana que profundiza la tendencia descendente de sus actuaciones recientes.

La trayectoria de Bouzas en la presente temporada se caracteriza por una serie de derrotas que han impedido que alcance las fases finales de los torneos en que ha participado. El debut en Mérida representaba una oportunidad para revertir esa dinámica, pero la derrota ante Frech refuerza el desafío de la gallega por reencontrar su mejor nivel competitivo. Hasta ahora, los registros muestran que Bouzas acumula más derrotas que victorias, lo que subraya las dificultades que ha atravesado en este tramo del circuito profesional.

Seguirá únicamente Cristina Bucsa como representante local en la etapa de cuartos de final del certamen. El rendimiento de Bouzas en Mérida, según informaron los reportes, refleja la irregularidad y falta de resultados positivos en la presente temporada, situación que el equipo de la tenista buscará revertir en los próximos torneos del calendario WTA.