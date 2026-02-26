Agencias

Joao Tralhao: "A Mourinho le hubiera gustado estar presente, era un partido especial para él"

El técnico portugués expresó decepción tras la eliminación en el Bernabéu, resaltando el esfuerzo colectivo y la actuación destacada de Courtois, además de subrayar la comunicación constante con Mourinho y el orgullo del grupo pese al resultado adverso

La coordinación entre Joao Tralhao y José Mourinho durante el partido en el Santiago Bernabéu se mantuvo intacta aunque el técnico principal no estuviera presente en el banquillo. Tralhao, quien asumió el liderazgo del Benfica en la vuelta de los ‘playoffs’ de la Liga de Campeones, indicó que la comunicación con Mourinho fue “perfecta”, según reportó el medio. Confirmó que hablaron después del encuentro y expresó que ambos compartieron la misma sensación de orgullo y frustración por el resultado adverso frente al Real Madrid.

De acuerdo con lo publicado, Tralhao subrayó que Mourinho habría querido estar en el estadio, al tratarse de un partido con significado especial para él. El segundo entrenador del Benfica detalló que el conjunto portugués había planeado distintos escenarios para la ausencia de Mourinho y que, a pesar de ser una coyuntura no deseada, siempre respetaron que las decisiones finales correspondieron al entrenador principal.

Según informó la fuente, la eliminación del Benfica resultó especialmente dolorosa por la sensación de haber controlado el juego desde los primeros minutos del encuentro. Joao Tralhao consideró que el equipo generó las oportunidades necesarias para avanzar, pero la actuación de Thibaut Courtois resultó determinante. “El resultado es frustrante porque hemos dominado desde el principio. Hemos mantenido el carácter a pesar del empate. Hemos creado oportunidades necesarias para ganar pero el Real Madrid ha tenido un gigante en la portería”, declaró Tralhao, citado por el medio.

El técnico luso hizo hincapié en la exigencia de medirse ante rivales como el Real Madrid, indicando que este tipo de encuentros permite identificar tanto los aciertos como los aspectos a mejorar dentro del plantel. Tralhao consideró que el Benfica exhibió más virtudes que fragilidades en la eliminatoria. Mencionó que la plantilla y la afición sentían orgullo por el trabajo realizado, pese a la eliminación.

Respecto a la situación de Gianluca Prestianni, Tralhao explicó que el futbolista argentino integró la delegación viajera con la intención de disputar el partido, a la espera de una autorización de la UEFA que finalmente no llegó. “Esperábamos una respuesta positiva de la UEFA, pero fue negativa”, afirmó el auxiliar del Benfica, según consignó la cobertura periodística.

Consultado por un incidente tras el encuentro que involucró un intercambio de camisetas entre Vinícius y Lopes Cabral, Tralhao prefirió no hacer comentarios, aclarando que no era un tema que generara preocupación dentro del grupo técnico ni del vestuario, según publicó la fuente original.

El asistente técnico también se detuvo en la ausencia de Kylian Mbappé y su efecto en el partido. Según reportó el medio, Tralhao reconoció que la jerarquía del delantero francés y su influencia en el juego son evidentes, pero consideró que la plantilla del Real Madrid cuenta con alternativas de calidad que evitan que una ausencia se note de manera decisiva. “Destacaría a Vinícius por el gol y a Courtois, que ha sido el jugador que ha tenido un papel más significativo”, puntualizó Tralhao de acuerdo con lo reflejado por el informe.

El resultado final en el Santiago Bernabéu fue una derrota por dos a uno, que cerró el camino del Benfica en la eliminatoria de Liga de Campeones. Tanto Tralhao como el resto del cuerpo técnico y los jugadores expresaron satisfacción por la actitud y el rendimiento colectivo ante uno de los equipos más reconocidos del continente europeo, según detalló la crónica del partido.

