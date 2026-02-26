El Consejo General de Colegios Farmacéuticos crea una guía para fomentar las labores humanistas dentro de la profesión

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos, de la mano de Farmamundi y Fundación El Alto, ha elaborado la "Guía de Buenas Prácticas en Cooperación Farmacéutica" para ayudar a la profesión farmacéutica a "dar los primeros pasos" en el camino de las labores humanistas y consolidar esta práctica en la profesión.

Este documento, que cuenta con la colaboración de Cinfa, permite comprender "qué significa la cooperación farmacéutica, cuáles son sus fundamentos y cómo se gestionan los proyectos de cooperación", para reforzar la figura del farmacéutico en la atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad y en contextos de crisis o emergencias. A su vez, detalla cuál es la formación y las habilidades necesarias para asumir sus funciones con responsabilidad y "siempre bajo el prisma de los derechos humanos".

La tesorera del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y responsable de su estrategia social, Rita de la Plaza, ha afirmado que "esta guía ayuda a entender que la cooperación farmacéutica va más allá de garantizar el acceso a los medicamentos; es comprometerse con los colectivos vulnerables para que puedan recibir una atención sanitaria de calidad en situaciones difíciles, como las crisis humanitarias o las emergencias".

Asimismo, ha añadido que con este documento van a impulsar el compromiso con las personas vulnerables y lo van a canalizar hacia proyectos de salud global, logrando un acceso a los medicamentos "más equitativo y seguro".

Por su parte, la presidenta de Farmamundi, Sara Valverde, ha indicado que esta guía es mucho más que una herramienta técnica y que es una invitación a la profesión farmacéutica a dar un paso al frente. "Nos recuerda que nuestro conocimiento, nuestra ética y nuestro compromiso pueden marcar la diferencia en la vida de muchas personas que ven vulnerado su derecho a la salud. La farmacia es un pilar esencial de los sistemas sanitarios y, también, de la cooperación internacional", ha continuado.

El presidente de la Fundación El Alto, David Roca, ha afirmado que para ellos es "un honor dar a conocer aspectos tan importantes del trabajo de cooperación en el ámbito farmacéutico como los que se describen en la guía".

"Son procesos que suponen nuestro día a día como entidad en los casi veinte años que llevamos trabajando por mejorar las condiciones sanitarias en contextos especialmente vulnerables. Es un avance muy importante para el sector que el Consejo los haya plasmado en esta guía", ha resaltado.

COOPERACIÓN FARMACÉUTICA

Uno de los aspectos fundamentales de la guía es que promueve la cooperación farmacéutica "desde el reconocimiento de los saberes y las capacidades locales, evitando el eurocentrismo y fomentando la participación activa de las entidades locales".

El Consejo General ha elaborado un decálogo que recoge los principios fundamentales para que las acciones en este ámbito sean "adecuadas, éticas, sostenibles y respetuosas" con los contextos donde se desarrollan. Entre estos puntos clave se encuentran el acceso a la salud en condiciones de equidad como motor y propósito, la gestión de medicamentos con estándares de calidad y responsabilidad, los enfoques transversales y principios éticos en todas las fases, la adaptación y respeto cultural y contextual, o la pertinencia y demanda social de las intervenciones.

De igual forma, aparece el fortalecimiento de capacidades y liderazgo comunitario, la coordinación y trabajo en red con actores especializados, la mirada puesta en la sostenibilidad de las intervenciones, la seguridad, preparación y autocuidado del personal cooperante, y la evaluación y mejora continua.

La guía del Consejo General ha detallado, al mismo tiempo, el perfil idóneo del cooperante farmacéutico. Además, del Grado de Farmacia, "es conveniente que cuente con estudios complementarios (másteres o posgrado) en cooperación internacional, salud internacional, medicina tropical, logística farmacéutica, gestión de suministros o normativa internacional, así como tener competencias personales y relacionales que le permitan adaptarse".

Respecto a las funciones que debe asumir un farmacéutico, la guía las ha agrupado en seis ámbitos: gestión y acceso a medicamentos, atención farmacéutica, promoción de la salud, apoyo en emergencias y desastres e investigación y evaluación.

Asimismo, con la idea de profundizar en los contenidos de la guía, está prevista la celebración de un webinar dirigido a farmacéuticos, en colaboración con Farmamundi y Fundación El Alto, el próximo 16 de abril.