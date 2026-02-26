Ascienden a 53 los muertos por el temporal de lluvias en el sureste de Brasil

En las zonas de Juiz de Fora y Ubá, en el interior del estado de Minas Gerais, persiste el riesgo de deslizamientos e inundaciones a raíz de las intensas precipitaciones de los últimos días, según reportó G1. El Centro Nacional de Seguimiento y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) comunicó que se esperan lluvias adicionales de intensidad moderada y fuerte durante el fin de semana, lo que incrementa las preocupaciones debido a la acumulación de agua, que ya superó los 200 milímetros en apenas 72 horas en algunas regiones. En este contexto, al menos 53 personas han fallecido, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con G1, el violento temporal afecta especialmente al sureste de Brasil y golpea con mayor gravedad al estado de Minas Gerais, donde se concentra la mayoría de víctimas fatales y desaparecidos. Las autoridades locales han difundido advertencias sobre las condiciones peligrosas que se mantienen y la persistencia de lluvias, sobre todo en áreas con orografía accidentada, donde el suelo saturado eleva la probabilidad de deslizamientos y otros desastres.

El seguimiento publicado por G1 también recoge que la situación no solo ha impactado a Minas Gerais, sino que también ha dejado daños significativos, inundaciones y alteraciones en la infraestructura en otros estados como Espírito Santo, Río de Janeiro y São Paulo. Las autoridades y equipos de emergencia trabajan en la atención de las personas afectadas y en la evaluación de los daños materiales que resultaron tras el paso del temporal en estas zonas densamente habitadas.

El Cemaden reiteró que la acumulación de agua registrada en tan corto periodo ha sobrepasado los registros habituales, poniendo a prueba la capacidad de drenaje urbano y la respuesta institucional ante eventos meteorológicos extremos. Según publicó G1, la persistencia del clima adverso obliga a mantener activas las alertas sobre posibles deslizamientos, especialmente en localidades del interior de Minas Gerais con geografía vulnerable.

El medio G1 destacó que decenas de familias permanecen desplazadas, mientras las autoridades locales instan a la población de áreas de riesgo a seguir las recomendaciones de evacuación y a buscar refugios seguros hasta que las condiciones mejoren. Además, equipos de rescate continúan con la búsqueda de personas desaparecidas y la asistencia a quienes resultaron afectados directamente por las inundaciones y desprendimientos de tierra.

El impacto del temporal también se ha reflejado en el colapso de caminos y puentes, interrupciones en el suministro eléctrico y pérdidas materiales de viviendas y comercios. Las continuas precipitaciones, en combinación con la topografía y el déficit de infraestructura de muchas de estas áreas, agravan la respuesta ante la emergencia y complican el retorno a la normalidad de miles de habitantes, según consignó G1.

El pronóstico meteorológico, según informó el Cemaden citado por G1, indica que las lluvias podrían prolongarse durante las próximas horas, exacerbando los riesgos que enfrenta la región. Las autoridades mantienen un monitoreo constante para emitir nuevas advertencias a la población y coordinar las operaciones de emergencia requeridas mientras las condiciones lo demanden.