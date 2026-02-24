La UE pide más presión a Rusia en el aniversario de la invasión a Ucrania tras el bloqueo de las sanciones

El compromiso de la Unión Europea trasciende el apoyo militar y financiero inmediato, y abarca la reconstrucción y garantías de seguridad para Ucrania una vez que finalicen las hostilidades. Según informó Europa Press, los presidentes de las principales instituciones comunitarias remarcaron que la UE y sus Estados miembro buscan contribuir a que Rusia ya no tenga posibilidad de volver a atacar territorio ucraniano en el futuro, señalando que las acciones en curso están orientadas tanto al presente como al período posterior al conflicto. Este anuncio introduce la noticia central: en el cuarto aniversario de la invasión rusa, las máximas autoridades europeas han reclamado un incremento de presión sobre Moscú y la aplicación de medidas económicas y energéticas adicionales para forzar negociaciones de paz, al tiempo que demandan el respeto total a la soberanía de Ucrania.

Europa Press detalló que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, difundieron una declaración conjunta con motivo de este aniversario. Los líderes subrayaron que la guerra comenzó a debilitar de manera sostenida a Rusia y manifestaron la intención de mantener y reforzar las sanciones existentes, especialmente en los sectores energético y financiero rusos, así como en el combate a su “flota fantasma”, mecanismo utilizado para sortear restricciones internacionales. Adicionalmente, reiteraron su compromiso de asegurar fondos indispensables para Kiev, cuyo primer desembolso buscan realizar en la mayor brevedad posible, a pesar de los desacuerdos recientes entre los países miembros sobre la aprobación del vigésimo paquete de sanciones económicas y la formalización del préstamo de 90.000 millones de euros destinado a la economía ucraniana.

El comunicado, según publicó Europa Press, remarcó el rol de la Unión Europea como principal donante de apoyo a Ucrania y resaltó la asistencia especial ofrecida durante el actual invierno, que incluyó suministros energéticos excepcionales y sistemas de defensa aérea y antidrones para contrarrestar los ataques de Rusia contra infraestructuras esenciales. Los líderes europeos recordaron que la ayuda política, financiera, humanitaria, económica, militar y diplomática continuará de manera integral y activa.

La declaración subraya que el objetivo de las medidas europeas es forzar la apertura de negociaciones significativas hacia una resolución “justa y duradera” del conflicto, asentada sobre los principios ya establecidos en la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Los presidentes europeos insistieron en que las fronteras nacionales no pueden alterarse mediante la fuerza militar y que “el agresor no puede ser recompensado”. También enfatizaron el apoyo a todos los esfuerzos diplomáticos cuyo fin sea una paz que garantice la dignidad y la seguridad futura de Ucrania. Según Europa Press, el texto además sostiene la importancia de salvaguardar la solidaridad entre los estados transatlánticos y el entorno global respecto a la causa ucraniana.

De acuerdo con el comunicado citado por Europa Press, la UE apunta a la implementación de garantías “sólidas y creíbles” para Ucrania después del fin de la guerra. También se incluye el compromiso de establecer mecanismos que aseguren la rendición de cuentas de Rusia por daños causados durante el conflicto. Para lograrlo, se prevé la puesta en marcha de un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania y una Comisión Internacional de Reclamaciones, iniciativas que se integrarían en el marco del Consejo de Europa y complementarían las labores del Tribunal Penal Internacional.

Además de las medidas orientadas al ámbito judicial, Europa Press consignó los avances de Ucrania en reformas internas, fundamentales para su proceso de adhesión a la Unión Europea. A pesar del conflicto armado, Kiev habría progresado en estas reformas y la UE reiteró su respaldo tanto para alcanzar la membresía comunitaria como para llevar a cabo la reconstrucción nacional en el contexto posbélico.

En cuanto al simbolismo de la fecha, el día del comunicado coincidió con el viaje de Ursula von der Leyen y António Costa a Kiev, donde ambos participaron en la ceremonia conmemorativa acompañados de otros líderes europeos. En paralelo, Roberta Metsola encabezó una sesión extraordinaria del Parlamento Europeo, en la que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski intervino de forma virtual para dirigirse a la Eurocámara y remarcar la importancia del respaldo internacional en el actual escenario.

A lo largo de toda la declaración, las autoridades comunitarias resaltaron la necesidad de respuestas rápidas y eficaces frente a los desafíos planteados por la invasión, así como la determinación de no ceder ante presiones del Kremlin. Insistieron en la necesidad de mantener la unidad de los países europeos y de sus socios internacionales, asegurando recursos a las necesidades inmediatas y futuras de Ucrania. Según reiteró Europa Press, el apoyo del bloque a Kiev seguirá siendo total en todos los ámbitos considerados esenciales para la estabilidad y la soberanía del país en el medio y largo plazo.