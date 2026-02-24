Joao Tralhao (Benfica): "No sé dónde estará Mourinho durante el partido"

Joao Tralhao, segundo entrenador del SL Benfica, aseguró que su equipo se enfrenta al Real Madrid en una situación de especial dificultad por la sanción que impide a José Mourinho ocupar su puesto habitual en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions 2025-26, partido que se jugará el miércoles en el estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 horas. Según consignó la agencia Europa Press, Tralhao reconoció la ausencia de Mourinho, expulsado durante el encuentro de ida, y enfatizó que desconoce el lugar exacto donde se encontrará el técnico principal durante el enfrentamiento. El asistente recalcó que toda la plantilla está plenamente concentrada y que interpretan el duelo como una auténtica final, para la que han preparado múltiples escenarios, incluido el reto de enfrentarse a un rival de la magnitud del Real Madrid sin su entrenador al mando en el banquillo.

De acuerdo con Europa Press, Tralhao lamentó la ausencia de Mourinho, a quien definió como el líder del Benfica, al tiempo que recalcó el impacto que la sanción tiene en un partido tan decisivo. Ante la pregunta sobre el lugar en el que Mourinho presenciará el partido, Tralhao afirmó: "No sé dónde estará Mourinho durante el partido". El ayudante remarcó que la presencia del técnico es siempre importante para el grupo, pero indicó que los jugadores y el cuerpo técnico conocen perfectamente las instrucciones y las directrices que deben seguir para competir al máximo nivel pese a la sanción. Tralhao señaló: "El Benfica pierde a su líder, que no puede estar por una situación que creemos que no ha sido justa. Su presencia siempre es necesaria, pero sabemos lo que tenemos que hacer y garantizaremos todas las directrices que nos ha dado". Además, explicó: "Mi sentimiento es el mismo, porque voy a hacer lo mismo que en todos los partidos", sobre su función como extensión de las ideas del entrenador titular.

En la rueda de prensa previa al duelo, el segundo técnico pidió que el encuentro en el Santiago Bernabéu se juegue bajo criterios de imparcialidad arbitral, solicitando que se respete la igualdad de trato para los dos equipos, tanto el Real Madrid como el Benfica, y subrayó que el club portugués considera que la expulsión de Mourinho en el primer partido no fue justificada. "Benfica espera que sea un partido justo y se respete la igualdad de criterios, porque en la ida fue distinto, es lo que esperamos del árbitro. Que respete al gigante Real Madrid y al gigante Benfica. Es una final para los dos, mañana solo habrá un equipo clasificado", declaró Tralhao, según publicó Europa Press.

El técnico adjunto se refirió también a la complejidad del posible once, derivada de la sanción provisional impuesta por la UEFA a Gianluca Prestianni después de que Vinícius Júnior denunciara supuestos insultos racistas del jugador argentino durante el choque de ida. Europa Press detalló que Tralhao evitó hacer valoraciones exhaustivas acerca del caso y declaró que la UEFA ya ha tomado una decisión, aunque el club portugués ha recurrido la sanción. Sobre la situación de Prestianni, señaló: "Tenemos que preparar todos los escenarios y uno de los escenarios es este", justificando por qué el futbolista viajó con el equipo a Madrid.

Tralhao destacó el compromiso y la preparación de sus dirigidos ante la adversidad, recalcando que aquellos jugadores que salten al terreno de juego estarán completamente preparados. "Hemos venido con la máxima fuerza y potencial, todos los que estén en el campo estarán al cien por cien. Independientemente de los jugadores, tenemos una identidad clara, a lo largo de estos partidos, mantenemos el mismo perfil y mañana queremos mantener nuestra identidad, queremos ser un equipo que domine el partido, pero el escenario no es fácil", explicó el entrenador asistente durante la conferencia recogida por Europa Press.

El propio Tralhao subrayó que la planificación ha contemplado todos los posibles panoramas, incluida la ausencia del técnico principal. Incidió en que la preparación del encuentro ha seguido los mismos parámetros de rigor, aunque admitió que la presencia de Mourinho representa un valor añadido difícil de reemplazar. "Hemos preparado el partido anticipando todos los escenarios posibles. Será distinto porque nuestro líder no va a estar. Hay que preguntar a José. Nos hemos preparado como lo preparamos todo, el míster es nuestro líder, es un privilegio", expuso Tralhao.

Respecto al enfoque táctico frente al Real Madrid, Tralhao reiteró que el Benfica buscará ser protagonista y ejercer control sobre el juego. También manifestó la intención de explotar las debilidades que ha detectado en el equipo español. "Sabemos de la complejidad del partido, pero estamos igual de enfocados que en otros partidos. Es una final y la concentración del equipo es total. Ellos tienen algunas debilidades y estamos preparados para explotarlas", afirmó el segundo técnico, citado por Europa Press.

En medio de las sanciones, las apelaciones, y la presión de un encuentro llave para la participación en la próxima edición de la Liga de Campeones, el Benfica mantiene su postura de exigir equidad arbitral y mantener la máxima preparación deportiva. Según el reporte de Europa Press, el club lisboeta asume la dificultad del entorno y la entidad del adversario, pero sostiene la determinación de mostrar su identidad futbolística, independientemente de las ausencias, en un duelo definitivo para ambas instituciones.