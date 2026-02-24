El libertad bajo fianza el exembajador de Reino Unido en EEUU Peter Mandelson detenido por vínculos con Epstein

La divulgación por parte del Departamento de Justicia estadounidense de varios millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein incluyó transferencias de dinero que ponen en la mira a Peter Mandelson. Entre los archivos aparecen tres pagos de 25.000 dólares cada uno (alrededor de 21.000 euros), realizados a Mandelson entre los años 2003 y 2004 desde cuentas bancarias de Epstein en JP Morgan. Según informó Europa Press, estas revelaciones forman parte de una investigación más amplia que ha derivado esta semana en la detención de Mandelson, exministro británico y antiguo embajador en Estados Unidos.

La Policía Metropolitana de Londres detuvo el lunes a Mandelson en su residencia ubicada en Camden bajo la sospecha de “mala conducta en un cargo público”, en relación directa con sus vínculos con Epstein, que fue condenado por delitos sexuales. Horas después, Mandelson fue puesto en libertad bajo fianza mientras avanzan las diligencias judiciales, según detalló un portavoz policial en un comunicado recogido por Europa Press. La policía añadió que no ofrecería información adicional sobre el proceso para “no perjudicar la integridad” de las investigaciones en curso.

Tal como publicó Europa Press, Mandelson calificó de falsas las acusaciones y fue interrogado durante su detención en una comisaría de Londres. Su situación legal se complica debido a una investigación paralela que analiza la posible filtración de información sensible a Epstein cuando Mandelson ejercía como ministro en el Gobierno de Gordon Brown (2007-2010). En aquel momento, se estaba negociando el rescate de 500.000 millones de euros en la Eurozona, y existen sospechas de que detalles confidenciales sobre esta operación habrían sido transmitidos a Epstein.

El medio Europa Press reportó que estas circunstancias han generado presión sobre el Gobierno británico. El primer ministro Keir Starmer, ante la repercusión del caso, pidió disculpas públicas por haber nombrado a Mandelson como embajador ante Estados Unidos en diciembre de 2024, señalando que desconocía el alcance de sus relaciones con Epstein. Starmer aseguró que confió en la palabra de Mandelson y que ignoraba la magnitud de los vínculos que ahora investiga la policía.

La divulgación de correos electrónicos y la investigación por parte de las autoridades llevaron a la destitución de Mandelson de su cargo diplomático en septiembre. Posteriormente, Mandelson decidió abandonar el Partido Laborista a principios de febrero, mientras aumentaba la presión por su papel en distintos cargos gubernamentales y europeos. Europa Press relevó también que Mandelson ocupó previamente el puesto de ministro para Irlanda del Norte y fue comisario europeo de Comercio durante su carrera política.

El caso se enmarca en un contexto más amplio de investigaciones sobre la posible colaboración o complicidad de personalidades públicas con Jeffrey Epstein. La difusión de más de tres millones de archivos el 30 de enero por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contribuyó a exponer más detalles sobre las interacciones económicas y políticas entre Mandelson y Epstein, situación que mantiene a las autoridades británicas y estadounidenses trabajando de manera coordinada.

Hasta el momento, Mandelson ha negado de manera categórica toda acusación y se mantiene en libertad bajo fianza, mientras avanza la revisión de evidencias y testigos que determinarán eventuales responsabilidades legales. Tanto el proceso de detención como la posterior liberación bajo fianza se produjeron de acuerdo a los procedimientos legales británicos, indicó el medio. El futuro de Mandelson y las posibles repercusiones en el escenario político del Reino Unido permanecen sujetos a los resultados de las investigaciones, cuyo curso sigue siendo reservado por las autoridades judiciales.