Courtois: "Creo a Vinícius al cien por cien, hay que acabar ya con esto del racismo"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, destacó la importancia de erradicar comportamientos discriminatorios en el fútbol, señalando que los incidentes recientes representan una oportunidad significativa para abordar de manera definitiva el racismo en este deporte. El arquero belga expresó su total respaldo a Vinícius Jr., jugador que señaló haber sido objeto de un insulto racista por parte de Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, en el partido previo. Según informó el diario AS, Courtois manifestó durante una conferencia de prensa que cree “al cien por cien” la versión de su compañero, afirmando que Vinícius no incurrió en ninguna actitud incorrecta durante la celebración de su gol.

El medio AS detalló que el portero consideró fundamental que tanto UEFA como otras instituciones tomen decisiones firmes ante estos episodios. Agregó que, dentro del vestuario, la plantilla no ha discutido la posibilidad de interactuar con Prestianni, en caso de que el recurso presentado por su club le autorice a jugar el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Courtois remarcó que, aunque entiende que cada equipo respalde a sus jugadores, confía plenamente en la palabra de Vinícius. “Él ha tenido miles de batallas con defensas y jamás ha dicho algo así, así que sé que lo ha escuchado al cien por cien y le creo en eso al cien por cien”, sostuvo, según consignó AS.

Sobre la actuación de las entidades deportivas, el futbolista subrayó que la responsabilidad recae ahora en las autoridades para decidir las sanciones que corresponden. Argumentó que el protocolo vigente sobre racismo progresa constantemente y resaltó que, en esta ocasión, fue el propio Vinícius quien eligió reanudar el juego tras el incidente. De acuerdo con AS, Courtois indicó que, de haberlo decidido el afectado, el equipo habría contemplado abandonar el partido.

AS informó que Courtois también se refirió a la reacción de la afición local durante el encuentro, describiendo como inaceptables algunos de los gestos y exclamaciones claros hacia Vinícius desde las gradas del Benfica. El guardameta cuestionó si el club portugués había condenado públicamente estos hechos o anunciado medidas contra los responsables. “Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer esos gestos es lamentable”, afirmó. Además, consideró igualmente grave el uso de insultos homófobos, tras las acusaciones al jugador argentino por supuestamente emplear términos ofensivos hacia Vinícius.

Otro tema abordado por Courtois fue la celebración del gol de Vinícius, que originó críticas de Jose Mourinho. El jugador del Real Madrid manifestó que, si bien comprende que cada técnico defienda los intereses de su equipo, considera que no se puede justificar una posible conducta racista por la manera de celebrar un gol, subrayando que su compañero no incurrió en ninguna provocación.

Respecto al impacto que estos sucesos puedan tener en el equipo previo al partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, el arquero manifestó, según publicó AS, que los profesionales están enfocados en prepararse adecuadamente, manteniéndose al margen del debate mediático. Subrayó la necesidad de mostrar intensidad y concentración desde el inicio del encuentro, ya que un gol en contra podría dejar la eliminatoria igualada.

En relación al partido de ida, Courtois se refirió al golpe que Fede Valverde propinó al jugador danés Dahl y que fue denunciado sin éxito por el Benfica ante la UEFA. Aseguró que su compañero no mostró intención de lesionar a su adversario y calificó el hecho como una acción natural del juego.

El internacional belga evaluó también la jugada del penalti señalado sobre Ante Budimir en el partido anterior contra Osasuna, calificando la acción como compleja. Explicó cómo, por la dinámica de la jugada, no percibió que estuviera cometiendo falta intencionada y reflexionó acerca de la actuación del árbitro, quien, según relató, justificó la sanción por la salida del portero y la potencial ocasión de gol. A juicio de Courtois, situaciones similares no siempre se sancionan del mismo modo, sugiriendo que el uso del VAR debería mostrar el desarrollo de la jugada en mayor profundidad, incluyendo las acciones posteriores y la participación de otros futbolistas.

El medio AS consignó que el portero también hizo hincapié en que la concentración debe centrarse en los aspectos tácticos y técnicos del equipo para afrontar con éxito el desafío en la Liga de Campeones y en el campeonato nacional, procurando no distraerse con el entorno mediático y priorizando siempre las indicaciones del cuerpo técnico.

Sobre el rol de los responsables de seguridad en el estadio, el arquero recordó que las autoridades deben intervenir ante amenazas o manifestaciones discriminatorias cuando ocurren cerca del terreno de juego. Agregó que resulta indispensable reforzar el rechazo no sólo al racismo, sino también a cualquier tipo de conducta homofóbica, reafirmando el compromiso del equipo ante estas problemáticas.

A modo de cierre, Courtois insistió, según registró AS, en que los incidentes vividos representan una llamada a la acción para todos los involucrados en el fútbol, tanto dentro como fuera del campo, reclamando mayor efectividad en la aplicación de los mecanismos y la normativa vigente para combatir la discriminación en todas sus formas.